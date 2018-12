Ξεκίνησε η δίκη του δολοφόνου της 22χρονης τουρίστριας!

Με σκυφτό το κεφάλι στη δίκη, ο Jesse Kempson άκουσε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, κάτω από το βλέμμα των συγγενών της άτυχης κοπέλας που βρέθηκε νεκρή την Κυριακή (9.12.2018).

Την πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης, ο ελληνικής καταγωγής δικαστής Ευάγγελος Θωμάς, απευθύνθηκε στα μέλη της οικογένειας του θύματος, και εξέφρασε την ευχή η παρέμβαση της δικαιοσύνης να είναι γρήγορη, αποτελεσματική και να τους προσφέρει γαλήνη.

Μιλώντας στις εφημερίδες, η γιαγιά του κατηγορουμένου τον περιέγραψε ως “έναν πολύ μπερδεμένο νεαρό άνδρα”.

Αν και είχε ακουστεί αρχικά ότι ο δράστης διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο με το θύμα του, και ότι είχαν γνωριστεί μέσω Tinder, νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι κατοικούσε τελικά στον ίδιο δρόμο με το hostel όπου είχε καταλύσει η κοπέλα.

Σύμφωνα με τα νεοζηλανδικά ΜΜΕ, εικάζεται ότι γνωρίστηκαν μέσω του γνωστού dating app – λόγω της κοντινής τους απόστασης – και μετά έκαναν ο ένας τον άλλον φίλο στα social media.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από την κοινή τους έξοδο το βράδυ της 1ης Δεκεμβρίου, ο 26χρονος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του σχολιάζοντας μια φωτογραφία της νεαρής κοπέλας στο Facebook, χαρακτηρίζοντάς την “πανέμορφη και ακτινοβόλα”.

“Η αίσθηση θλίψης και ντροπής που συνέβη κάτι τέτοιο στην χώρα μας, ένα τόσο φιλόξενο μέρος, είναι βαθιά. Εκ μέρους της Νέας Ζηλανδίας, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στην οικογένεια της Grace. Η κόρη σας θα έπρεπε να είναι ασφαλής εδώ και δεν ήταν. Λυπάμαι πολύ γι’ αυτό”, υπογράμμισε η πρωθυπουργός της χώρας, Jacinda Ardern.

Όπως τόνισε η κ. Ardern, όλοι οι πολίτες νιώθουν συγκλονισμένοι και προσωπικά θιγμένοι από αυτό που συνέβη.

Jacinda Ardern fights back tears as she apologises on behalf of New Zealand for British tourist Grace Millane’s death https://t.co/uinvcvRfrA pic.twitter.com/xl7K1rEiF7

— The Telegraph (@Telegraph) December 10, 2018