Το IKEA ζήτησε συγγνώμη από τον πελάτη του στο Χαϊντεραμπάντ, εκεί όπου πριν ένα μήνα άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ινδία.

Ο Αμπίντ Μοχάμαντ ανάρτησε τη φωτογραφία την Παρασκευή και τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες διατροφικής ασφάλειας της πόλης έκαναν έρευνα στο κατάστημα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Hindu, οι επιθεωρητές κατέσχεσαν δείγματα τροφίμων από το IKEA.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν τηρούσε τους κανόνες περί διαχωρισμού των απορριμμάτων και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 15.000 ρουπιών (περίπου 200 ευρώ).

Το IKEA ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον Μοχάμαντ. «Ερευνούμε την υπόθεση για να καταλάβουμε τι συνέβη και να λάβουμε άμεσα μέτρα» είπε μια εκπρόσωπος.

#Ikeahyderbad Today I found caterpillar in my veg biryani. Very unfair of food @TV9Telugu @KTRTRS sir @hydcitypolice @THHyderabad @Abnandhrajyothi pic.twitter.com/jumiED25fs

— Abeed Mohammad (@abeedmohammed9) 31 Αυγούστου 2018