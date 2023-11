Την πρώτη ευφορία από την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, διαδέχονται τώρα οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το πώς βίωσαν την κράτησή τους από την τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως εξιστορεί η θεία ενός από τους ομήρους της Χαμάς, του 12χρονου Γαλλοϊσραηλινού Εϊτάν Γιαχαλόμι, το μικρό παιδί όχι μόνο δέχτηκε χτυπήματα από πολίτες φτάνοντας στην Γάζα, αλλά εξαναγκάστηκε υπό την απειλή όπλου να παρακολουθήσει τις σκηνές που κατέγραψαν οι τρομοκράτες της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, δηλαδή την πρώτη μέρα του φρικτού μακελειού.

Όπως είπε η θεία του 12χρονου στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFMTV, ο ανιψιός της έζησε «φρικαλεότητες» στη διάρκεια της ομηρείας του στη Γάζα.

«Ο Εϊτάν έζησε φρικαλεότητες εκεί πέρα», είπε η Ντέμπορα Κοέν στο BFMTV. «Όταν έφθασε στη Γάζα, πολίτες τον χτύπησαν», «χτυπήθηκε στην είσοδο της Γάζας» ενώ «είναι ένα 12χρονο παιδί», πρόσθεσε βασισμένη στις συνομιλίες της με τη μητέρα του ανιψιού της.

Moment Eitan Yahalomi, who was one of the hostages of #Hamas , is reunited with his mother yesterday. pic.twitter.com/KfmiH9nETr

«Η Χαμάς τον υποχρέωσε να κοιτάει» τις βαναυσότητες που διέπραξαν και κινηματογράφησαν οι μαχητές της στις 7 Οκτωβρίου, υποστήριξε.

«Κάθε φορά που ένα παιδί έκλαιγε, το απειλούσαν με όπλο για να σωπάσει», συνέχισε η Κοέν.

«Ήθελα να ελπίζω πως τον μεταχειρίζονταν καλά (τον Εϊτάν). Προφανώς όχι. Είναι τέρατα», πρόσθεσε η θεία του.

On October 7, terrorists shot Eitan Yahalomi’s father Oded in front of him, before taking him hostage.



12 year old Eitan forced to watch the murder and massacre videos Hamas documented on October 7 on repeat. He was threatened to be beaten or shot every time another child in… pic.twitter.com/1czMBK6JJK