Ξέσπασε ο Χουάν Κάρλος για τις φήμες για την υγεία του: «Σταματήστε να με σκοτώνετε, είμαι πολύ καλά»

«Προσέχω τον εαυτό μου και γυμνάζομαι κάθε μέρα» δήλωσε ακόμα ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας
Ο Χουάν Κάρλος
Ο Χουάν Κάρλος / Europa Press via AP

Η απουσία του τέως βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, από την κηδεία της κουνιάδας του, πριγκίπισσας Ειρήνης, τον περασμένο μήνα, προκάλεσε εικασίες για την υγεία του κι έφερε το ξέσπασμα του ίδιου.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στις 15.01.2026 στην Ισπανία έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της, Βασίλισσα Σοφία. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 19 Ιανουαρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία σύσσωμης της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας.Από την τελετή έλειπε, ωστόσο, ο Χουάν Κάρλος.

Η απουσία του αναζωπύρωσε τις φήμες ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Το ισπανικό περιοδικό Hola επικοινώνησε μαζί του στο Άμπου Ντάμπι, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, με τον τέως μονάρχη να διαψεύδει κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια. «Ας σταματήσουν να με σκοτώνουν. Είμαι πολύ καλά, προσέχω τον εαυτό μου και γυμνάζομαι κάθε μέρα» δήλωσε στο περιοδικό ο πρώην βασιλιάς.

Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Χουάν Κάρλος συνεχίζει κανονικά την καθημερινή του ρουτίνα, εμπνεόμενος – όπως αναφέρεται – από τη φιλοσοφία ζωής του ηθοποιού Κλιντ Ίστγουντ. Ο 95χρονος Αμερικανός έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν επιτρέπει «στον γέρο να μπει μέσα» στο σώμα του, στάση που φαίνεται να υιοθετεί και ο τέως βασιλιάς.

Ωστόσο, οι γιατροί έχουν συστήσει στον Χουάν Κάρλος να αποφεύγει την έντονη κόπωση και να περιορίσει όσο γίνεται τα ταξίδια του. Αυτός είναι και ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν μετέβη στην Αθήνα για την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης.

Ο Χουάν Κάρλος κυκλοφόρησε πρόσφατα τα απομνημονεύματά του με τον συμβολικό τίτλο «Συμφιλίωση» (Réconciliation) – τα οποία έχει συγγράψει μαζί με τη συγγραφέα, Λοράνς Ντεμπρέ – και σε αυτά ξετυλίγει τη ζωή του σαν ένας άνδρας που ξέρει πως βρίσκεται κοντά στο τέλος και επιδιώκει μια τελευταία πράξη δικαίωσης.

