Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στην Αθήνα η κηδεία και η ταφή της

Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ήταν δίπλα στην οικογένειά της και συγκεκριμένα κοντά στην αδερφή της βασίλισσα και βασιλομήτορα της Ισπανίας, Σοφία.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα αναμένεται να τελεστεί ιδιωτική τελετή για τα μέλη της οικογένειας στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού της Ζαρζουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης. Αύριο, Σάββατο, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά, επιλέγοντας να αφιερώσει τη ζωή της σε πνευματικές αναζητήσεις και ανθρωπιστικές δράσεις. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ανατολικές θρησκείες και διακρινόταν για τον χαμηλό τόνο, τη διακριτικότητα και τη βαθιά πνευματικότητά της.

Η πίστη, η μουσική και η φιλοσοφία αποτελούσαν βασικούς άξονες των ενδιαφερόντων της, ενώ ιδιαίτερη σημασία έδινε σε ιδέες και σχολές σκέψης που προωθούσαν τον διάλογο και τη γεφύρωση θρησκειών και πολιτισμών.