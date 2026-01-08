Κυνικός Ντόναλντ Τραμπ: Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω

«Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, στη σκιά της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε συγκεκριμένα ότι η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», παραμερίζοντας το Διεθνές Δίκαιο και άλλους περιορισμούς στη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί τη στρατιωτική δύναμη για να επιτεθεί, να εισβάλει ή να εξαναγκάσει χώρες σε όλο τον κόσμο.

Σε μια εκτενή συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Times, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στις παγκόσμιες εξουσίες του, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε. «Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους». Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το αν η κυβέρνησή του έπρεπε να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Ναι». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι θα ήταν ο διαιτητής όταν τέτοιοι περιορισμοί θα ίσχυαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εξαρτάται από το πώς ορίζεις το διεθνές δίκαιο», είπε.

Η εκτίμηση του Τραμπ για την ελευθερία του να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο στρατιωτικής, οικονομικής ή πολιτικής δύναμης για να εδραιώσει την αμερικανική υπεροχή ήταν η πιο ευθεία αναγνώριση της κοσμοθεωρίας του μέχρι σήμερα.

Στον πυρήνα της βρίσκεται η ιδέα ότι η εθνική δύναμη, και όχι οι νόμοι, οι συνθήκες και οι συμβάσεις, πρέπει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας όταν συγκρούονται οι δυνάμεις.

Αναγνώρισε ορισμένους περιορισμούς στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και όταν ακολούθησε μια μαξιμαλιστική στρατηγική τιμωρίας των θεσμών που δεν του αρέσουν, εκδίκησης των πολιτικών του αντιπάλων και ανάπτυξης της Εθνοφρουράς σε πόλεις παρά τις αντιρρήσεις των κρατικών και τοπικών αξιωματούχων.

Κατέστησε σαφές ότι χρησιμοποιεί τη φήμη του για απρόβλεπτο χαρακτήρα και την προθυμία του να καταφεύγει γρήγορα σε στρατιωτική δράση, συχνά με σκοπό να εξαναγκάσει άλλες χώρες.

Αδιάφορος για την τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τα πυρηνικά

Αδιάφορος εμφανίστηκε επίσης για τη New START, την τελευταία συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για τα πυρηνικά: «αν λήξει, έληξε», είπε.

Η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη ελέγχου εξοπλισμών εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν τα δύο έθνη.

«Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους New York Times, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

Στη συνομιλία του με την εφημερίδα The Times, ο κ. Τραμπ ακουγόταν πιο τολμηρός από ποτέ. Ανέφερε την επιτυχία της επίθεσης του εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν — κρατάει ένα μοντέλο των βομβαρδιστικών B-2 που χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή στο γραφείο του —, την ταχύτητα με την οποία αποκεφάλισε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία, η οποία ελέγχεται από τη Δανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ θα ήταν άχρηστο χωρίς τις ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η μεγαλύτερη προτεραιότητά του, η απόκτηση της Γροιλανδίας ή η διατήρηση του ΝΑΤΟ, ο κ. Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει άμεσα, αλλά αναγνώρισε ότι «μπορεί να είναι μια επιλογή». Κατέστησε σαφές ότι η διατλαντική συμμαχία ήταν ουσιαστικά άχρηστη χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρό της.

Ακόμα και όταν χαρακτήρισε τις νόρμες της μεταπολεμικής τάξης ως περιττό βάρος για μια υπερδύναμη, ο κ. Τραμπ απέρριψε την ιδέα ότι ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ή ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοια λογική εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε θέμα, κατέστησε σαφές ότι, κατά τη γνώμη του, η δύναμη των ΗΠΑ είναι ο καθοριστικός παράγοντας — και ότι οι προηγούμενοι πρόεδροι ήταν υπερβολικά προσεκτικοί στο να την αξιοποιήσουν για πολιτική υπεροχή ή εθνικό όφελος.