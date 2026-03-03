Κόσμος

Κύπρος: Η Γαλλία στέλνει αντιπυραυλικά, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα

Ο Μακρόν ενημέρωσε τον Χριστοδουλίδη ότι η Γαλλία θα στείλει και δεύτερη φρεγάτα στην Κύπρο στο αμέσως προσεχές διάστημα
anti-drone
Σύστημα anti-drone REUTERS/Henry Romero

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της μετά τα τελευταία γεγονότα με τις επιθέσεις drones.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης (03.03.2026)  από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα για βοήθεια προς την Κύπρο. Η Μεγαλόνησος μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δέχτηκε επιθέσεις από drones.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Εμάνουελ Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

