Κύπρος: Νέα πρόκληση από το ψευδοκράτος – Κατέβασαν 15 άρματα μάχης, έφεραν «αστυνομικούς» με πολιτικά και τοποθέτησαν τουρκική σημαία

Νέα ένταση σημειώθηκε στη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο, στην περιοχή του Περγάμου, ανάμεσα στις δυνάμεις του ΟΗΕ και την τουρκική πλευρά, με τα κατεχόμενα να προκαλούν στέλνοντας στο σημείο άρματα μάχης, ενώ τοποθέτησαν και τουρκική σημαία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλη της λεγόμενης «αστυνομίας» από τα κατεχόμενα προσπάθησαν να μπουν μέσα στη Νεκρή Ζώνη χωρίς άδεια, αλλά οι δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Αυτό οδήγησε σε ένταση, ενώ οι Τουρκοκύπριοι κάλεσαν ενισχύσεις και έφτασαν στην περιοχή περισσότερα άτομα, ακόμα και με πολιτικά ρούχα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, με «αστυνομική παρουσία», παρεμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου να επισκεφθούν βουστάσια, στα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να μεταδόθηκε αρχικά ο ιός του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές.

Την ίδια ώρα, ο τουρκικός στρατός μετέφερε περίπου 15 άρματα μάχης κοντά στο σημείο, ενώ τοποθετήθηκε και τουρκική σημαία μέσα στη Νεκρή Ζώνη, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο την ένταση, αναφέρει το reporter.com.cy.

Στο σημείο έφτασαν επίσης και δεκάδες «αστυνομικοί» με πολιτική περιβολή, αναφέρει το sigmalive.

Στην περιοχή υπήρχε έντονη παρουσία και από τις δύο πλευρές, με περιπολίες να γίνονται συνεχώς, ακόμα και πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα. Παράλληλα, ελικόπτερο του ΟΗΕ πετούσε πάνω από την περιοχή για επιτήρηση.

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανί, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην περιοχή της Πύλας, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο εκπρόσωπος Τύπου Αλίμ Σιντίκ δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη. Όπως ανέφερε, ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή, έχουν εντείνει τις περιπολίες τους και διατηρούν ορατή παρουσία μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής.