Τις συλλήψεις δύο Ιρανών στην Κύπρο, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο νησί επιβεβαίωσε η Μοσάντ.

Όπως αναφέρει η Μοσάντ και έγκυρα ισραηλινά ΜΜΕ που την επικαλούνται, οι κυπριακές αρχές συνέλαβαν τον περασμένο μήνα δύο Ιρανούς υπηκόους που διέμεναν στο νησί και φέρονται να βρίσκονταν σε επαφή με στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, υπό την καθοδήγηση και στρατολόγηση του οποίου βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο συγκέντρωσης πληροφοριών που σχετίζονταν με πιθανούς εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο.

«Χάρη στις αποτρεπτικές ενέργειες που εφάρμοσαν οι αρχές ασφαλείας της Κύπρου, επετεύχθη η σύλληψη του δικτύου των πρακτόρων, κατόπιν συλλογής πλήθους πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό των δραστών, των μεθόδων της δραστηριότητάς τους, των στόχων που είχαν θέσει και τον σχεδιασμό των Ιρανών να πλήξουν αθώους ανθρώπους σε διάφορα σημεία στην Κύπρο», αναφέρει η ανακοίνωση της Μοσάντ, όπως αναμεταδόθηκε σήμερα από την κρατική ισραηλινή τηλεόραση.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι δύο Ιρανοί χρησιμοποιούσαν πλαστά διαβατήρια και ψεύτικα ονόματα. Μάλιστα, δόθηκε στην δημοσιότητα φωτογραφία του ιρανικού διαβατηρίου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ένας από τους συλληφθέντες υπόπτους.

Η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές από τον κύκλο των κρατικών αρχών ασφαλείας, μετέδωσε ότι θεωρείται βάσιμη η εκτίμηση ότι οι δύο συλληφθέντες Ιρανοί διέμεναν στην Κύπρο ως οικονομικοί μετανάστες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την δραστηριότητα των δύο Ιρανών φέρονται να συνέδραμαν «ιρανικοί παράγοντες που βρίσκονται στην Κύπρο, οι οποίοι εμπλέκονταν στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών που σχετίζονταν με τους σχεδιαζόμενους στόχους των επιθέσεων».

Οι δύο Ιρανοί ύποπτοι φέρονται να έχουν συλληφθεί από τις κυπριακές αρχές στις αρχές Νοεμβρίου και έκτοτε τελούν υπό κράτηση και ανακρίνονται. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, «έχει ήδη κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον τους και δεν έχουν εκδοθεί διαταγές απέλασής τους από την Κυπριακή Δημοκρατία».

Επιπρόσθετα, οι ισραηλινές πηγές, τις οποίες επικαλούνται τα κρατικά μέσα, αναφέρουν ότι «κατά την διάρκεια των ανακρίσεων, που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, προέκυψε ότι οι δύο Ιρανοί συνέλλεγαν πληροφορίες που αφορούσαν φορείς τρίτων χωρών, που βρίσκονται εκτός Κύπρου», προσθέτοντας ότι «οι ανακρίσεις συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθεί και αυτή η πτυχή της δραστηριότητάς τους».

Πληροφορίες επίσης δημοσιοποιήθηκαν και για την ταυτότητα του στρατολόγου των δύο συλληφθέντων, με τον οποίον βρίσκονταν σε επαφή και συνεργασία στο πλαίσιο της αποστολής τους στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα πρόκειται για Ιρανό υπήκοο που φέρεται να ονομάζεται Μοχαμμαντρεζά Εμπαντί Αραμπλού, γνωστού επίσης και με το ονοματεπώνυμο Σαΐντ Αμπαντί, στην κατοχή του οποίου φέρεται να υπάρχει πληθώρα πλαστών διαβατηρίων και εγγράφων σχετιζόμενων με την ταυτότητά του.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ δημοσιοποίησαν φωτογραφία του ιρανικού του διαβατηρίου.

Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης, ο Μοχαμμαντρεζά Εμπαντί Αραμπλού, φερόμενος στρατολόγος των δύο συλληφθέντων συμπατριωτών του, είναι γνωστός στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ως πράκτορας των Φρουρών της Επανάστασης. Φέρεται επίσης να είχε αναλάβει ενεργό ρόλο ως στέλεχος της «Μονάδας 400» που υπάγεται στην «Δύναμη Αλ-Κοντς» των Φρουρών της Επανάστασης κατά την απόπειρα δολοφονίας Ισραηλινού πολίτη τον Νοέμβριο του 2022 στην Γεωργία.

