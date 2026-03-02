Κύπρος: Σειρήνες στη Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι – Αναχαιτίστηκαν δυο drones, εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Πάφου

Συναγερμός επικρατεί στη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου με τις σειρήνες να ηχούν, ενώ έχουν απογειωθεί μαχητικά αεροσκάφη. Την ίδια ώρα εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου, αλλά και η βρετανική βάση της Δεκέλειας. Μεγάλη κινητοποίηση και στην Αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία.

Το προσωπικό της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου πήρε εντολή να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις. Οι εργαζόμενοι αποχωρούν και κλείνει η πύλη, λίγες ώρες μετά το χτύπημα από drone λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους εργαζομένους.

Στο μεταξύ δύο μη επανδρωμένα drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι αναχαιτίστηκαν αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τέθηκε σε συναγερμό η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία μετά τα τελευταία γεγονότα με την εκκένωση των βρετανικών βάσεων και του αεροδρομίου της Πάφου.

Παράλληλα συναγερμός σήμανε και στο αεροδρόμιο Πάφου μετά από εντοπισμό ύποπτου drone στον εναέριο χώρο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί άμεσα το κτήριο από επιβάτες και προσωπικό.

Ενημέρωση για εκκενώσεις περιοχών



Κατόπιν ενημέρωσης που λήθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου.



Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις… — Υπουργείο Εσωτερικών (@MinInteriorCY) March 2, 2026

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών. Την ίδια ώρα στο χωριό Τίμη δόθηκαν οδηγίες στους κατοίκους προληπτικά να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι εκκενώνεται και η βρετανική βάση της Δεκέλειας.

Στο μεταξύ, τα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών είχε προειδοποιήσει ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους, αποφεύγοντας την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Επτά οι επιθέσεις με drones

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η βάση έχει δεχτεί από χθες Κυριακή (1.03.2026) επτά επιθέσεις. Σύμφωνα με το Kitasweather, κάμερες από το Πισσούρι κατέγραψαν τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά από τις 20:59 το βράδυ μέχρι τις 05:15 τα ξημερώματα. Όπως αναφέρεται, καταγράφηκαν πολλαπλά αιωρούμενα αντικείμενα – πιθανόν drone ή πύραυλοι – πάνω από την βρετανική βάση Ακρωτηρίου. Κάποια φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα να καταλήγουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγίες δόθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικό στον Δήμαρχο Κουρίου, να προχωρήσει σε υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής γύρω από το Ακρωτήρι. Ηδη αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους μετά και το μεταμεσονύκτιο χτύπημα.

Σε συνεχή εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνει, βρίσκεται η Αστυνομία, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, προσθέτοντας ότι έχουν λάβει ενισχυτικά μέτρα και βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Ερωτηθείς αν η Αστυνομία μετά το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις έχουν αυξήσει τα ήδη τα μέτρα που λάμβαναν και λαμβάνουν, ο κ. Βύρωνος είπε ότι ως Αστυνομία έχουν ένα επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας με αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε διάφορους χώρους, τα οποία έχουν ενισχυθεί από την έναρξη της σύρραξης στην Μέση Ανατολή και συνεχίζουν καθημερινώς να αξιολογούνται τα μέτρα με βάση το τι συμβαίνει, όπως το ψεσινό περιστατικό.

Να σημειωθεί ότι σε μήνυμά του το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Επιβεβαίωσε όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα drone τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των βρετανικών βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.