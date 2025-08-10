Κύπρος: Συγκινεί η κόρη του Τάσου Ισαάκ ενόψει της 29ης επετείου της δολοφονίας του – «Ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα»

Σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025) στο Παραλίμνι στην Κύπρο, παραμονή της 29ης επετείου από τη δολοφονία του Ισαάκ στη Δερύνεια, παρουσία της Αναστασίας, κόρη του Τάσου Ισαάκ.

«Οι δολοφόνοι του πατέρα μου και του Σολή κυκλοφορούν ελεύθεροι, χαρίζουν τις περιουσίες μας και εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κανονικότητα που κτίστηκε πάνω στη λήθη και στην αμνησία», είπε συγκινημένη η Αναστασία, κόρη του Τάσου Ισαάκ, κατά τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των δύο Κύπριων ηρώων στο Παραλίμνι στην Κύπρο.

Η Αναστασία υπενθύμισε ότι στις 11 Αυγούστου 1996 «οι βάρβαροι, με τη βοήθεια του κατοχικού στρατού, κτύπησαν μέχρι θανάτου τον πατέρα μου, έναν άοπλο άνθρωπο, με ρόπαλα, πέτρες και ξύλα».

Un post condiviso da Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού (@isaak.solomou)

Τόνισε ότι «δεν δεχόμαστε η θυσία του Τάσου και του Σολωμού να πάνε χαμένες» και κάλεσε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι «ώστε να ανοίξει ο δρόμος της απελευθέρωσης».

Τα αποκαλυπτήρια, έργα του γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη, έκανε η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, η οποία επισήμανε ότι οι υπαίτιοι παραμένουν ατιμώρητοι, ενώ τα εντάλματα σύλληψης και η απόφαση του ΕΔΑΔ το 2008 δεν έχουν εφαρμοστεί.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών εκατοντάδες μοτοσικλετιστές της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, που διέσχισαν όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και το οδόφραγμα της Δερύνειας πριν καταλήξουν στο μνημείο. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος τόνισε ότι η ανέγερση του μνημείου αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και διαβεβαίωσε ότι η μνήμη των δύο ηρώων θα παραμείνει ζωντανή.

Τελέστηκε την Κυριακή το 29ο μνημόσυνο

Στο πλαίσιο της επετείου, το πρωί της Κυριακής τελέστηκε το 29ο εθνικοθρησκευτικό μνημόσυνο των δύο ηρωομαρτύρων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι, παρουσία κυβερνητικών και πολιτικών παραγόντων, δεκάδων μοτοσικλετιστών και πλήθους κόσμου. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος τόνισε ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη διάσωση του ελληνισμού και την ένωση της μοιρασμένης πατρίδας, υπογραμμίζοντας πως η θυσία τους αποτελεί «βαριά αλλά πολύτιμη κληρονομιά» και φάρο για τις επόμενες γενιές.

Η Σκεύη Σολωμού, αδελφή του Σολωμού Σολωμού, ανέφερε ότι η οικογένεια κουβαλά «το βάρος της απώλειας με περηφάνεια που νικά τον πόνο» και ότι η θυσία των δύο δεν ζητά εκδίκηση αλλά «δικαίωση, ελευθερία και ιστορική μνήμη».

Μετά το μνημόσυνο τελέστηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.