Κύπρος: «Τριγμοί» στον κυβερνητικό συνασπισμό μετά το επίμαχο βίντεο – Ξένες υπηρεσίες από ΗΠΑ, Ισραήλ, Βρετανία και Γαλλία στις έρευνες

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Κύπρο το αποκαλυπτικό αλλά και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο βίντεο, που υποτίθεται ότι φέρνει στο φως καταγγελίες για ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις. Το εν λόγω βίντεο προκάλεσε πολιτικό σεισμό και έδωσε τροφή για έντονη αμφισβήτηση της κυβερνητικής αξιοπιστίας στην Κύπρο.

Στην Κύπρο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο έχει ανοίξει ο «ασκός του Αιόλου» δημιουργώντας πολιτικούς τριγμούς στα κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό (ΔΗΠΑ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ). Σύμφωνα με το cyprus times, στο εσωτερικό των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, οι πρώτες αντιδράσεις χαρακτηρίστηκαν από αμηχανία, η οποία σταδιακά έδωσε τη θέση της σε τοποθετήσεις που αποτυπώνουν τη στάση που αναμένεται να τηρηθεί το επόμενο διάστημα.

Από πλευράς της Δημοκρατικής Παράταξης, ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν περιορίστηκε σε μια λιτή ανακοίνωση, καλώντας σε ψυχραιμία και αποφυγή βιαστικών συμπερασμάτων και δημόσιων καταδικών. Η στάση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια διατήρησης χαμηλών τόνων και στήριξης του Προέδρου, σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής πίεσης.

Διαφορετική είναι η προσέγγιση στο Δημοκρατικό Κόμμα, όπου ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, με τη στήριξη του βουλευτή Χρύση Παντελίδη, επιδιώκει να εμφανίσει το κόμμα με πιο άμεσα πολιτικά αντανακλαστικά και χωρίς διάθεση «λευκής επιταγής» προς τον πρόεδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό της ηγεσίας του κόμματος έγινε και μια πρώτη συζήτηση για το ενδεχόμενο αποχώρησης από την κυβέρνηση, αν και ένα τέτοιο σενάριο θεωρείται προς το παρόν απομακρυσμένο. Η τελική στάση του ΔΗΚΟ αναμένεται να εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Όσον αφορά την Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου, η στάση της νέας ηγεσίας προκαλεί εσωκομματικά και πολιτικά ερωτήματα, καθώς οι τοποθετήσεις της εμφανίζονται μεν φιλοκυβερνητικές, ωστόσο επικριτές υποστηρίζουν ότι υπαγορεύονται περισσότερο από προσωπικές και πολιτικές σκοπιμότητες, παρά από μια συνολική στρατηγική για το κόμμα και το δημόσιο συμφέρον.

Η Κύπρος ζητά τη βοήθεια από το εξωτερικό

Την ίδια ώρα, η υπόθεση λαμβάνει πλέον και διεθνείς διαστάσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε συνδρομή από το εξωτερικό για τη διερεύνηση του περιεχομένου του βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές σε ύποπτες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Λευκωσία απευθύνθηκε σε ειδικά κλιμάκια από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Κυβερνητικές και αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με προσπάθεια άσκησης υβριδικού πολέμου, ειδικά ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να υπάρξουν και νέες διαρροές ή βίντεο στο άμεσο μέλλον.