Κυριολεκτικά «πάνω από το πτώμα μου»: Ερωμένες πλακώθηκαν πάνω από το φέρετρο σε κηδεία στο Μεξικό

«Δεν άντεχε καμία από τις δύο και προτίμησε να πεθάνει» γράφουν στα σχόλια του viral βίντεο
Δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια πάνω από φέρετρο

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σε κηδεία στο Μεξικό, όταν δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια πάνω από φέρετρο, μόλις ανακάλυψαν ότι ήταν και οι δύο ερωμένες του νεκρού.

Ο σοκαριστικός καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας του νεκρού, αφήνοντας άναυδους τους παρευρισκόμενους στην κηδεία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η φασαρία ξεκίνησε όταν μια γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, και είπε «αγάπη μου, θα μου λείψεις».

Τότε, μια δεύτερη γυναίκα σηκώθηκε όρθια και φώναξε «ποια είσαι;». Όταν η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον νεκρό, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο πρωταγωνίστριες να πιάνονται στα χέρια πάνω από το φέρετρο, το οποίο σχεδόν άνοιξε.

Το βίντεο έγινε viral στο Instagram ενώ έχει συγκεντρώσει και πολλά σχόλια. 

Ένα άτομο έγραψε: «Παραλίγο να τον σκοτώσουν ξανά». Κάποιος άλλος σχολίασε αστειευόμενος: «Δεν άντεχε καμία από τις δύο και προτίμησε να πεθάνει».

Τέλος κάποιος άλλος είπε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο εκλιπών δεν πάει στον παράδεισο!».

