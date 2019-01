Lady Gaga – Έσταξε “φαρμάκι” για διάσημο Αμερικανό τραγουδιστή που κατηγορείται για παιδεραστία! Video

Ο άνθρωπος στον οποίο αναφέρεται η Lady Gaga είναι ο R. Kelly! Η εκκεντρική show woman χαρακτήρισε “τρομακτικά” τα γεγονότα για τα οποία κατηγορείται ο 51χρονος καλλιτέχνης.

Οι κατηγορίες αυτές “δεν επιδέχονται υπεράσπιση”, τόνισε η Lady Gaga, εκφράζοντας την υποστήριξή της στα θύματά του.

Ο R. Kelly, δημιουργός της επιτυχίας “I Believe I Can Fly”, κατηγορείται για παιδεραστία, μετά τη μετάδοση, την περασμένη εβδομάδα, ενός ντοκιμαντέρ από το τηλεοπτικό δίκτυο Lifetime.

Πολλές γυναίκες εμφανίστηκαν δημοσίως και τον κατηγόρησαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του όταν ήταν ακόμη ανήλικες, κάτω των 16 ετών, ενώ εκείνος ήταν ενήλικας.

Άλλοι μάρτυρες διαβεβαιώνουν ότι ο Ρόμπερτ Σιλβέστερ Κέλι, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, περιβαλλόταν από νεαρές γυναίκες τις οποίες μετέτρεψε σε “σεξουαλικές σκλάβες” και σήμερα είναι εντελώς αποκομμένες από τις οικογένειές τους.

Η Lady Gaga μίλησε για την υπόθεση αυτή επειδή το 2013 ηχογράφησε με τον R. Kelly ένα τραγούδι, ο τίτλος και το περιεχόμενο του οποίου προκαλούν πολλά ερωτηματικά.

Το τραγούδι τιτλοφορείται “Do What U Want With My Body” δηλαδή “Κάνε ό,τι θέλεις με το σώμα μου”.

“Ως θύμα σεξουαλικής επίθεσης και εγώ η ίδια, τραγούδησα αυτό το κομμάτι σε μια σκοτεινή περίοδο της ζωή μου”, εξήγησε σε ένα μήνυμα που ανάρτησε η Lady Gaga στον λογαριασμό της στο Twitter.

“Ο σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω κάτι ακραία προκλητικό και επαναστατικό (…) επειδή ήμουν θυμωμένη και δεν είχα ακόμη αντιληφθεί το τραύμα που είχε επιφέρει στη ζωή μου”, πρόσθεσε.

Η διάσημη show woman υποστηρίζει ότι σε ηλικία 19 ετών την βίασε ένας μουσικός παραγωγός, την ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλύψει μέχρι και σήμερα.

“Δεν θέλω να γυρίσω στο παρελθόν αλλά μπορώ να συνεχίσω να στηρίζω τις γυναίκες, τους άνδρες και τους ανθρώπους κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού, κάθε εθνικής προέλευσης, που πέφτουν θύματα σεξουαλικής επίθεσης”, συνέχισε.

Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι θα αποσύρει το συγκεκριμένο τραγούδι από όλες τις διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες και ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ ξανά με τον R.Kelly.

“Λυπάμαι, τόσο για την έλλειψη κρίσης όταν ήμουν νέα, όσο και επειδή δεν μίλησα νωρίτερα”, κατέληξε.