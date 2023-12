Καθηγητής πανεπιστημίου ήταν σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο άνδρας που άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, ο ένοπλος ήταν ένας 67χρονος καθηγητής Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε αίτηση για δουλειά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και δεν έγινε δεκτός.

Ο δράστης σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, προτού διαπιστωθεί ο θάνατος και του ιδίου, ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση της πόλης, τραγωδία που προκαλεί έντονα συναισθήματα στην πόλη, που είχε ήδη υποστεί το 2017 μια από τις χειρότερες σφαγές με τη χρήση όπλων που διαπράχθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», εξήγησε η αστυνομία μέσω X (του πρώην Twitter). Ο δράστης είναι επίσης νεκρός, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ακούστηκαν πυρά χθες το μεσημέρι στον χώρο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Νεβάδας στο Λας Βέγκας. Η αστυνομία ζήτησε σχεδόν αμέσως να φύγουν εσπευσμένα οι πάντες από την πανεπιστημιούπολη, περίπου δυο χιλιόμετρα από την περίφημη «strip», την αρτηρία όπου λειτουργούν αρκετά καζίνο.

Αφού η αστυνομία χαρακτήρισε την επίθεση λήξασα, το πρυτανείο ζήτησε οι πάντες να μείνουν «κλεισμένοι μέσα» ώστε οι άνδρες της να μπορέσουν να αδειάσουν τα κτίρια «ένα προς ένα», ενώ ακύρωσε το σύνολο των μαθημάτων που επρόκειτο να παραδοθούν και άλλες δραστηριότητες.

A shooting on the main campus of the University of Nevada, Las Vegas claimed at least three victims before the bloodshed ended with the suspect dead, authorities said https://t.co/oMgJwlGhU7 pic.twitter.com/CtmAUD1t2N

«Αυτό σκοτείνιασε την πανεπιστημιούπολη» και «τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μάχη και να το ξεπεράσουμε αυτό κι είναι απλά θλιβερό», είπε φοιτητής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού KSNV.

🚨#BREAKING: Active shooter with multiple victims at the University of Nevada



📌#LasVegas | #Nevada



Currently multiple authorities are on scene of them after an active shooter went on a shooting rampage at the University of Nevada campus in Las Vegas Nevada firing multiple… pic.twitter.com/rRIKmPXMHR