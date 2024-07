Λας Βέγκας: Πνίγηκε σε πισίνα και οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα της αδιαφορώντας

Ένα σοκαριστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας με μία 58χρονη να πνίγεται σε πισίνα στο Λας Βέγκας, την ώρα που περνούσε δίπλα της ατάραχο πλήθος κόσμου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, ωστόσο το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ωρα. Στο βίντεο φαίνεται η άτυχη Λετίσια Γκονζάλεζ Τρίπλετ να παλεύει να κολυμπήσει σε μια ρηχή πισίνα αθλητικού κέντρου στο Λας Βέγκας. Άνθρωποι περνούν δίπλα από τη πισίνα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Κάποια στιγμή ένας άνδρας περνά ακριβώς δίπλα της στη σκάλα της πισίνας χωρίς να γυρίζει καν το βλέμμα του.

Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να πασχίζει να κρατηθεί από το κάγκελο της σκάλας, ενώ δίπλα της άλλοι κάνουν βουτιές.

NEW: U.S. Air Force veteran drowns in the shallow end of a Las Vegas pool after struggling to swim for around 25 minutes as others walk past her



Leticia Gonzales Triplett, 58, died on February 4 in the North Decatur Las Vegas Athletic Club’s (LVAC) swimming pool



Several people… pic.twitter.com/cRhZI5H3p0