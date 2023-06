Φωτιές άναψε η γνωστοποίηση της πληροφορίας πως οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν πως ο Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο μισθοφορικός στρατός του, η Wagner, ετοίμαζαν ανταρσία στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times της 25ης Ιουνίου 2023, οι υπηρεσίες κατασκοπείας των ΗΠΑ είχαν ενδείξεις λίγες μέρες νωρίτερα ότι ο Πριγκόζιν και η Wagner σχεδίαζαν κάτι… μεγάλο που φαινόταν να ήταν ένοπλη στάση κατά της Ρωσίας.

Μέχρι τώρα Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ άφηναν υπονοούμενα ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες όχι μόνον γνώριζαν, αλλά πιθανώς είχαν εμπλοκή στην ανταρσία της Wagner.

Όμως σήμερα, 26/6/2023, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, έδειξε να μην αποκλείει το ενδεχόμενο αυτό, αν και δεν το υιοθέτησε.

Συγκεκριμένα ο Λαβρόφ γνωστοποίησε πως οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ερευνούν αν δυτικές υπηρεσίες κατασκοπείας διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο στην ανταρσία της Wagner.

Lavrov:



Russia’s intelligence agencies are already sorting out whether Western intelligence services were involved in the June 24 situation. pic.twitter.com/NCp9fUh7Gl