Λαχτάρησαν Κέιτ και Γουίλιαμ στην πτήση προς το Πακιστάν

Ο ίδιος ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ είπε ότι η προσγείωση στο Ισλαμαμπάντ αναβλήθηκε δυο φορές και το αεροπλάνο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Λαχόρη. Οι περισσότεροι που ήταν στην πτήση είχαν σηκώσει τα κινητά τους προκειμένου να καταγράψουν την κατάσταση η οποία όπως θα δείτε ήταν τρομακτική.

Η πτήση που ήταν να κρατήσει 25 λεπτά κράτησε πάνω από 2 ώρες λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Η απεσταλμένη του Sky News Ριάνον Μιλς είπε ότι η αίσθηση ήταν σαν να ήσουν σε τρενάκι σε λούνα παρκ την ώρα που πέφτουν αστραπές.

This footage shows Prince William and Kate's plane shaking and bouncing around after getting caught up in a thunderstorm over Pakistan.

The plane was in the air for more than two hours for a 25-minute journey due to the bad weather.

