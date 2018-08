Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον 43χρονο Λεονάρντο Ντι Κάπριο να ανταλλάζει παθιασμένα φιλιά με την Camila Morrone.

Το ζευγάρι φαίνεται απόλυτα ερωτευμένο και απολαμβάνουν την καλοκαιρινή τους απόδραση στην Ευρώπη.

Σε μια σπάνια επίδειξη αγάπης, ο διάσημος ηθοποιός κρατούσε στην αγκαλιά του την Camila Morrone και τη φιλούσε παθιασμένα.

Η σχέση τους έγινε γνωστή στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να φεύγει από το σπίτι της.

Έκτοτε έχουν κάνει μαζί μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις. Το μοντέλο συνόδευσε τον ηθοποιό στα 60ά γενέθλια της Ellen Degeneres στο Λος Άντζελες και στο φεστιβάλ Coachella.

Έκαναν μαζί διακοπές στο Κολοράντο τον Ιανουάριο, έχοντας στην παρέα τους τον στενό φίλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Tobey Maguire.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι γνωστός για το γεγονός ότι κρατά καλά φυλαγμένη την προσωπική του ζωή. Ίσως αυτό να υποδηλώνει ότι η σχέση του περιζήτητου εργένη με το νεαρό μοντέλο είναι σοβαρή.

Οι δυο τους ήταν οικογενειακοί φίλοι, με τη μητέρα της 21χρονης, Camila Lucila Sola, να βγαίνει με τον φίλο του Pacino.

