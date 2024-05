Βραζιλία: Δράμα δίχως τέλος από τις πλημμύρες – 78 νεκροί και πάνω από 100 αγνοούμενοι

Δραματική είναι η κατάσταση στην Βραζιλία, καθώς ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχώς αυξάνεται.

Οι νεκροί από τις πλημμύρες στη νότια Βραζιλία έφτασαν τουλάχιστον τους 78 νεκρούς, ενώ άλλοι 115.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και 105 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έφθασε χθες το πρωί στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, συνοδευόμενος από πολλά μέλη της κυβέρνησής του, για να συζητηθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και η ανοικοδόμηση. «Η γραφειοκρατία δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας, δεν θα μας εμποδίσει να αποκαταστήσουμε το μεγαλείο της πολιτείας», υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος.

Η πολιτεία είναι «εμπόλεμη ζώνη», «πρόκειται για σενάριο πολέμου και θα χρειαστούμε μεταπολεμικά μέτρα», πλειοδότησε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της πολιτείας Εντουάρντου Λάιτε, καλώντας να καταρτιστεί «σχέδιο Μάρσαλ».

Πάνω από 3.000 στρατιωτικοί, πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων, καθώς και εθελοντές, με βάρκες, τζετ σκι, ακόμα και κολυμπώντας, συνεχίζουν την κούρσα με τον χρόνο για σώσουν επιζήσαντες. Στην πολιτειακή πρωτεύουσα Πόρτο Αλέγκρε, ο Φαμπιάνου Σαλντάνια δήλωσε πως ο ίδιος και τρεις φίλοι, χρησιμοποιώντας τζετ σκι, έσωσαν 50 ανθρώπους τοπ σαββατοκύριακο. «Το νόμο πράγμα που ακούγαμε όταν πηγαίναμε σε κάθε δρόμο ήταν ‘βοήθεια, βοήθεια!’», αφηγήθηκε.

