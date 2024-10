Λερναία Ύδρα η Χαμάς: Οι 6 πιθανοί διάδοχοι του Γιαχία Σινουάρ – Ο αδερφός, ο άφαντος διοικητής και ο κορυφαίος διαπραγματευτής

Ο Γιαχία Σινουάρ, ο ηγέτης της Χαμάς που ενορχήστρωσε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ και διέφευγε της σύλληψης για περισσότερο από ένα χρόνο, είναι πλέον νεκρός. Το ερώτημα όλων είναι ποιος θα τον διαδεχθεί.

Ο 61χρονος Γιαχία Σινουάρ είχε περάσει δύο δεκαετίες σε ισραηλινές φυλακές προτού επιστρέψει στη Γάζα και αναδειχθεί σε κορυφαίο ηγέτη της. Υπήρξε ένας από τους κύριους αρχιτέκτονες της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που σκότωσε περισσότερους από 1.200 Ισραηλινούς και πάνω από 200 πιάστηκαν όμηροι και οδηγήθηκαν στη Γάζα.

Ο Σινουάρ αποτελούσε πρωταρχικό στόχο του Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε επικηρύξει με 400.000 δολάρια τις πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή το θάνατό του.

Παρά τις πολυάριθμες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο την ηγεσία της Χαμάς, ο Σινουάρ κατάφερε να επιβιώσει υπογείως για μήνες στο λαβύρινθο των τούνελ κάτω από τη Γάζα.

Το Ισραήλ πλέον βλέπει ότι η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί εξαιρετικά και οι ενορχηστρωτές της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου – ανάμεσα τους και ο «αρχιτέκτονας» του φονικού σχεδίου, Γιαχία Σινουάρ – είναι πλέον νεκροί. Για πολλούς αναλυτές, ακόμα και για τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο θάνατός του σημαίνει η αρχή του τέλους για τον πόλεμο στη Γάζα. Ή μήπως όχι;

Πολύ ουσιαστικό θέμα που παραμένει για τους Ισραηλινούς είναι η επιστροφή των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στην Γάζα και πλέον εκφράζονται φόβοι για το μέλλον τους.

Ο Σινουάρ «προστάτευε», κατά κάποιον τρόπο, τις ζωές των ομήρων καθώς ήταν πολύτιμοι γι’ αυτόν. Φρόντιζε πάντα να κυκλοφορεί μαζί με μια ομάδα ομήρων, κυρίως γυναίκες και παιδιά, για να αποφύγει να γίνει στόχος ισραηλινών πυρών.

Τώρα που είναι νεκρός οι μαχητές της Χαμάς, μπορεί να θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του ηγέτη τους, εκτελώντας τους ομήρους. Η επαφή με τις ένοπλες ομάδες εντός της Χαμάς μπορεί να χαθεί και κατ’ επέκταση οι ελπίδες να εντοπιστούν οι όμηροι.

Ο θάνατος του Σινουάρ αφήνει ένα κενό εξουσίας στο τιμόνι της Χαμάς, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το ποιος θα αναλάβει να καλύψει το κενό κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης φάσης του πολέμου στη Γάζα αλλά και τη στάση θα κρατήσει ο επόμενος αρχηγός στο θέμα των ομήρων.

Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ:

