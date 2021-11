Οι αρχές της Πολωνίας κατηγόρησαν σήμερα τη Λευκορωσία ότι προσπαθεί να προκαλέσει ένα σοβαρό συμβάν, καθώς μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησαν βίντεο με εκατοντάδες μετανάστες να κατευθύνονται προς τα πολωνικά σύνορα.

Την ίδια ώρα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι μετακινεί στρατεύματα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα λευκορωσικά σύνορα.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από τη λευκορωσική αντιπολίτευση NEXTA, μετανάστες που κρατούν σακίδια και φορούν χειμερινά ρούχα φαίνονται να περπατούν στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου.

Το βίντεο ανέβασε και η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση» με ευθύνη του Λουκασένκο και καλεί την ΕΕ να δώσει «ισχυρή απάντηση».

Belarus' regime escalates the border crisis – migrants are pushed to 🇪🇺 border by armed men. Lukashenka is fully responsible for the hybrid attack on 🇵🇱🇱🇹🇪🇺. The migrant smuggling, violence & ill-treatment must stop. Strong 🇪🇺 response is needed. #UNSC should discuss this crisis. pic.twitter.com/GhoWGWKZdH November 8, 2021

Άλλα βίντεο δείχνουν μεγάλες ομάδες μεταναστών να κάθονται στον δρόμο και να συνοδεύονται από ενόπλους ντυμένους στα χακί.

«Η Λευκορωσία θέλει να προκαλέσει ένα σοβαρό περιστατικό, κατά προτίμηση με πυροβολισμούς και θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Τύπου, προετοιμάζουν μια μεγάλη πρόκληση κοντά στην Κουζνίτσα Μπιαλόστοτσκα, που θα είναι μια απόπειρα μαζικής διέλευσης των συνόρων», κατήγγειλε ο Πολωνός υφυπουργός Εξωτερικών Πιορτ Βαβρζίκ στον κρατικό πολωνικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Πολύ ανησυχητικές πληροφορίες από τα σύνορα. Μια μεγάλη ομάδα μεταναστών έχει συγκεντρωθεί στη Λευκορωσία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Κατευθύνονται προς τα σύνορα της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Θα προσπαθήσουν να εισέλθουν στην Πολωνία μαζικά», σημείωσε στο Twitter ο Στάνισλαβ Ζάριν, επικεφαλής της υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας του γραφείου του πρωθυπουργού.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσιεζ Βασίκ έγραψε στο Twitter ότι «οι πολωνικές αρχές είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο».

Όμως η κατάσταση δείχνει να κλιμακώνεται, θυμίζοντας την αντίστοιχη επιχείρηση εισόδου μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω Έβρου, με τη συνδρομή Τούρκων αστυνομικών.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Tadeusz Giczan, διακρίνονται μετανάστες πάνω σε δέντρα να επιχειρούν να παρακάμψουν τα συρματοπλέγματα στα σύνορα, ενώ άλλοι με κλαδιά επιχειρούν να γκρεμίσουν τον ίδιο φράχτη.

Δείτε τα χαρακτηριστικά πλάνα:

That’s what the situation looks like now from the Belarusian side. Migrants are using trees to try to force the border. pic.twitter.com/sfAHSQ8bVl — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Μάλιστα κάποιοι εκ των μεταναστών είναι εφοδιασμένοι με κόφτες και πένσες και προσπαθούν να κόψουν τα συρματοπλέγματα, ενώ η πολωνική αστυνομία επιχειρεί να τους απομακρύνει με τη χρήση δακρυγόνων.

📢 Sınırda insanlık dramı!



Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya gitmek isteyen yüzlerce Güney Kürdistanlı, Kuznica’da telleri keserek geçmeye çalışıyor!



Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaşan göçmenlerin durumu kötüye gidiyor!



📍https://t.co/5QP1LJXgNu pic.twitter.com/jGvUHjX47e — Rojnews Türkçe (@AjansRojnews) November 8, 2021

Από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας Άγκνε Μίλοτετ τόνισε ότι η χώρα της μετακινεί στρατεύματα στα σύνορα με τη Λευκορωσία προκειμένου να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη εισροή μεταναστών.

Παράλληλα η κυβέρνηση της Λιθουανίας θα εξετάσει αν θα επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορα με τη Λευκορωσία, εξήγησε η ίδια στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Illegal migration from Belarus: Lithuania offers to impoise state of emergency https://t.co/pcVPVdf9vc — Zyite.com (@zyiteblog) November 8, 2021

Οι λιθουανικές αρχές αρνήθηκαν να διευκρινίσουν πόσοι στρατιώτες θα μετακινηθούν στη μεθόριο, αλλά και τα ακριβή σημεία όπου θα αναπτυχθούν, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Η ΕΕ κατηγορεί τη Λευκορωσία ότι ενθαρρύνει χιλιάδες μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική να εισέλθουν στο έδαφός της, χρησιμοποιώντας τους για να εκδικηθεί για την επιβολή κυρώσεων στο Μινσκ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Βρετανία επέβαλαν κυρώσεις στη Λευκορωσία αφού ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο κατέστειλε με ιδιαίτερη βιαιότητα τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά την αμφιλεγόμενη εκλογή του πέρυσι.

Η κυβέρνηση του Λουκασένκο έχει επανειλημμένα διαψεύσει ότι προκαλεί μια τεχνητή μεταναστευτική κρίση, κατηγορώντας τη Δύση για τις διελεύσεις μεταναστών και τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται στα σύνορα.

Η υπηρεσία φύλαξης συνόρων της Λευκορωσίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι μια μεγάλη ομάδα μεταναστών κινείται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου προς τα πολωνικά σύνορα, επισημαίνοντας ότι η Βαρσοβία υιοθετεί μια «απάνθρωπη στάση».

Φιλανθρωπικές οργανώσεις καταγγέλλουν τις απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από τη Λευκορωσία, υπό ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, με ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, τουλάχιστον επτά μετανάστες έχουν εντοπιστεί νεκροί στην πολωνική πλευρά των συνόρων, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο και για άλλους νεκρούς στη Λευκορωσία.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις κατηγορούν το κυβερνών εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) ότι παραβιάζει το δικαίωμα των μεταναστών στο άσυλο απωθώντας τους πίσω στη Λευκορωσία, αντί να δέχεται τις αιτήσεις τους. Η Πολωνία επιμένει ότι οι ενέργειές της είναι νόμιμες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι τόνισε στο Facebook ότι «τα πολωνικά σύνορα δεν είναι απλώς μια γραμμή στον χάρτη. Τα σύνορα είναι ιερά, έχει χυθεί πολωνικό αίμα για αυτά!».