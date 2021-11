Την Ευρώπη κατηγορεί η Λευκορωσία και ο πρόεδρός της, Αλεξάντρ Λουκασένκο, σχετικά με το προσφυγικό δράμα που εκτυλίσσεται στα σύνορα της χώρας του με την Πολωνία, ότι έχει εξαπολύσει «υβριδικό πόλεμο» για να επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις κατά του καθεστώτος του.

Σε συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ευρώπης, λέγοντας: «Εσείς καθάρματα, τρελοί, θέλετε να σας προστατεύσω από τους μετανάστες;».

Παράλληλα, ο ηγέτης της Λευκορωσίας άφησε να εννοηθεί πως η Μόσχα δεν θα αφήσει αβοήθητο το Μινσκ, μιλώντας στη ρωσική εφημερίδα «Natsionalnaya Oborona»: «Φοβάμαι ότι αυτή η αντιπαράθεση στα σύνορα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεταναστευτική κρίση. Αυτοί είναι λόγοι πρόκλησης. Όλες οι προκλήσεις είναι πιθανές…Μια πρόκληση είναι, μεταξύ άλλων, τα πολωνικά στρατιωτικά ελικόπτερα, που πετούν πολύ χαμηλά στα σύνορα κι έτσι τρομάζουν τους πρόσφυγες… Αν κάνουμε το παραμικρό λάθος εδώ, Θεός φυλάξοι, θα παρασυρθεί αμέσως η Ρωσία, η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο».

Ο Λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα Τετάρτη (10.11.2021) τη Δύση ότι ενορχηστρώνει τη μεταναστευτική κρίση, που βρίσκεται σε εξέλιξη στα πολωνικά σύνορα, για να επιβάλει νέες κυρώσεις εναντίον του Μινσκ, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε επίσης σήμερα πως προχώρησε σε περισσότερες από 50 συλλήψεις μεταναστών που επιχείρησαν να διεισδύσουν στην επικράτεια της.

«Ενόψει μιας πέμπτης σειράς κυρώσεων, για την οποία ήδη ομιλούν στη Δύση, το πρόσχημα που χρησιμοποιείται αυτή τη φορά είναι η μεταναστευτική κρίση η οποία έχει προκληθεί από την ΕΕ και τα μέλη της που συνορεύουν με τη Λευκορωσία», δήλωσε ο Λευκορώσος υπουργός Εξωτερικών, Βλαντίμιρ Μακέι, στη διάρκεια συνάντησής του με το Ρώσο ομόλογό του και ζήτησε να υπάρξει «κοινή αντίδραση» με τη Μόσχα.Ο Μακέι είπε ότι ελπίζει σε μια «ενίσχυση της δουλειάς» με τη Ρωσία, τον κύριο σύμμαχο της Λευκορωσίας, και ιδιαίτερα σε «μια κοινή αντίδραση» απέναντι στις «μη φιλικές πράξεις» που έχουν στόχο τη Λευκορωσία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε πως το Μινσκ και η Μόσχα έχουν ενισχύσει «αποτελεσματικά τη συνεργασία τους για να αντιμετωπίσουν μια εκστρατεία εναντίον της Λευκορωσίας την οποία άρχισαν η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της στους κόλπους διεθνών οργανισμών».

A group of migrants, reportedly consisted mostly of Iraqi Kurds, has tried to forcibly enter Poland from Belarus. Warsaw has accused Minsk of preparing a "provocation." pic.twitter.com/sPx9cXRLFb

Στο μεταξύ η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε περισσότερες από 50 συλλήψεις μεταναστών που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οι απόπειρες παραβίασης των συνόρων.

«Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, η αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 50 άτομα κοντά στην Μπιαλοβιέζα, αφού διέσχισαν παράνομα τα σύνορα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Κρούπα, εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις απόπειρες αυτές εμπλέκονται δύο χωριστές ομάδες μεταναστών, μερικοί από τους οποίους διέφυγαν αφού συνελήφθησαν.

«Η κατάσταση δεν είναι ήρεμη», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ μιλώντας σήμερα στο πολωνικό ραδιόφωνο.

Hundreds of people, largely from the Middle East, camped at the Belarus-Poland border in frigid weather seeking to enter Poland. Belarus has pressured the West by orchestrating a refugee crisis at its borders with the European Union. https://t.co/bVNWQtUZka pic.twitter.com/BG1cZdUgds