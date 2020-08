Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο θεάθηκε να φτάνει απόψε στο σπίτι του στο Μινσκ φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας στο χέρι ένα Καλάσνικοφ.

Το βίντεο αυτό αναρτήθηκε στον ιστότοπο Telegram από την προεδρία της Λευκορωσίας και δείχνει τον 65χρονο πρόεδρο να κατεβαίνει από ένα ελικόπτερο που έχει προσγειωθεί στους κήπους της επίσημης προεδρικής κατοικίας. Ο Λουκασένκο πέταξε με το ελικόπτερο, μαζί με τον 15χρονο γιο του, τον Νικολάι, πάνω από τον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι οι αντιπολιτευόμενοι διαδηλωτές.

«Έφυγαν σαν τα ποντίκια» ακούγεται να λέει ο πρόεδρος σε άλλο βίντεο που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης, καθώς οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει από τη λεωφόρο Ανεξαρτησίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στις εικόνες ο Λουκασένκο μοιάζει να κρατάει ένα Καλάσνικοφ, χωρίς γεμιστήρα.

Belarus President (for now) Lukashenko with body armor and as assault rifle. A ghastly show of force for a man who no longer controls his country. #StandWithBelarus pic.twitter.com/wC7ALtxmvX



Νωρίτερα το απόγευμα, η κινητοποίηση της αντιπολίτευσης στο κέντρο του Μινσκ έμοιαζε να είναι αντίστοιχη με εκείνη της περασμένης Κυριακής, όταν περίπου 100.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Όμως καθώς έπεφτε το σκοτάδι και λόγω της βροχής, οι συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Belorussian President/Dictator Lukashenko seen on his presidential helicopter earlier today in a military vest and carrying a Kalashnikov, the other man in full military gear is his 16 year old son#Belarus pic.twitter.com/jeqAmT0NKa