Λευκός Οίκος: Εργαζόμενος της Amazon, συνεργάτης της CIA και του αμερικανικού στρατού ο Αφγανός ύποπτος για τους πυροβολισμούς

Νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, του Αφγανού που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο που προκάλεσαν τον τραυματισμό 2 μελών της Εθνοφρουράς.

Ο 29χρονος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς που έπεσαν 2 τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, φαίνεται πως είχε εργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα είχε υπηρετήσει για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των ΗΠΑ. Πέρα από αυτό, και σύμφωνα με συγγενή του, το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην Amazon. Από τις πρώτες έρευνες έχει αποδειχθεί πως το ποινικό μητρώο του ήταν πεντακάθαρο.

Σύμφωνα με το Fox News, ο ύποπτος είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.

Video courtesy: Mike Jones. pic.twitter.com/cHcFHnGUdT — John Gonzalez (@John7News) November 26, 2025

«Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στο Fox News.

President Trump delivers remarks on the horrific attack on the Great National Guard Warriors https://t.co/xDxRzJENU0 — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

Τα πυρά έπεσαν νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, στο κέντρο της Ουάσινγκτον, στην οποία περιπολούν πεζή εκατοντάδες μέλη της Εθνοφρουράς με σκοπό την πάταξη του εγκλήματος.

Οι 2 στρατιωτικοί που επλήγησαν αλλά και ο δράστης που πυροβολήθηκε από άλλος μέλος της Εθνοφρουράς, νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Tα μέλη της Εθνοφρουράς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social χαρακτήρισε τον δράστη «ζώο» και είπε πως «θα πληρώσει πολύ ακριβά» για την πράξη του.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα ενώ μέχρι στιγμής φαίνεται πως ενέργησε τελείως μόνος του.

Αντιδράσεις με την πολιτική του Τραμπ για το μεταναστευτικό

Οι αμερικανικές υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης, μετά τη σύλληψη του υπόπτου, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν επ’ αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτήσεων Αφγανών υπηκόων να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ «ώστε να επανεξετασθούν περαιτέρω πρωτόκολλα ασφαλείας και απόρριψης των αιτήσεων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Λακανουάλ έφτασε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), ένα πρόγραμμα της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το NBC News, επικαλούμενο συνέντευξη συγγενή του υπόπτου που δεν κατονομάζεται, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Λακανουάλ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και για ένα μέρος της περιόδου αυτής στάθμευε στην Κανταχάρ.

Ο συγγενής είπε επίσης ότι, την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, πριν από αρκετούς μήνες, ο Λακανουάλ εργαζόταν για τη γιγάντια εταιρεία λιανικών πωλήσεων στο Ίντερνετ Amazon.com.

Ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτημα για άσυλο το Δεκέμβριο 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του ίδιου χρόνου, 3 μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο 29χρονος, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Αφού ο δράστης άνοιξε πυρ, έξω από σταθμό του μετρό σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή, πράκτορες της Secret Service απέκλεισαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας το προεδρικό μέγαρο.

Ως απάντηση στο επεισόδιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως ο πρόεδρος ζήτησε να σταλούν άλλοι 500 Εθνοφρουροί για να ενισχύσουν τους περισσότερους από 2.000 που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν χθες στο Κεντάκι, υποστήριξε μέσω του X ότι οι πυροβολισμοί αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι δικαιολογημένη.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε.

Επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν πως χρησιμοποιεί παράνομα σκληρές τακτικές και σαρώνει αδιακρίτως μετανάστες, μεταξύ των οποίων μερικούς χωρίς ποινικό μητρώο και άλλους που βρίσκονται νομίμως στη χώρα.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, η οποία έχει συγκρουσθεί ανοιχτά με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη της, είπε στους δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο πως «επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς».

Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Τζεφ Κάρολ, υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς έπεσαν σε «ενέδρα» και ότι ο δράστης φαίνεται πως ενήργησε μόνος.