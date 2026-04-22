Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν έχει ορίσει προθεσμία στο Ιράν για να υποβάλει ειρηνευτική πρόταση

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δει μια «ενιαία» απάντηση από το Ιράν στις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ διευκρίνισε σε δημοσιογράφους πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει προθεσμία στο Ιράν για την υποβολή της πρότασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στην εκπομπή «The Story with ⁠Martha MacCallum» του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, η Λέβιτ είπε πως το Ιράν θα πρέπει να συμφωνήσει να παραδώσει στις ΗΠΑ τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η Καρολάιν Λέβιτ, σε συνέντευξή της στο Fox News, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θεωρεί την ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για την κατάσχεση δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν ήταν αμερικανικά πλοία, ούτε ισραηλινά. Επρόκειτο για δύο διεθνή πλοία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «τα πλοία καταλήφθηκαν από ταχύπλοα στρατιωτικά σκάφη» και κατηγόρησε το Ιράν ότι «από τον πιο ισχυρό ναυτικό παράγοντα στην περιοχή, πλέον συμπεριφέρεται σαν συμμορία πειρατών».

Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν έχουν τον έλεγχο των Στενών» και πως ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει «εξαιρετικά αποτελεσματικός».

Νωρίτερα, το IRGC υποστήριξε ότι κατέλαβε τα δύο πλοία επειδή «λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παραβίαζαν κανονισμούς και παραποιούσαν τα συστήματα πλοήγησης».