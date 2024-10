Λευκός Οίκος: Θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το Ισραήλ – Θα υπάρξουν σκληρές συνέπειες

«Δεν έχουμε γνώση πληγμάτων στο Ισραήλ σε στρατιωτικές υποδομές. Η επίθεση δεν ήταν αποτελεσματική και ηττήθηκε. Υπήρξαν κάποια μικρά πλήγματα είπε λίγο πριν τις 22.00 ώρα Ελλάδας ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, για το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ.

«Υπάρχουν αναφορές για την επίθεση στη Τζάφα. Να συλλυπηθούμε τις οικογένειές των θυμάτων. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και της απειλές του Ιράν και των δορυφόρων του στην περιοχή» συμπλήρωσε, για την επίθεση στο Ισραήλ.

«Δεν έχουμε ενεργοποιήσει σχέδιο εκκενώσεων για τους Αμερικανούς στο Λίβανο. Ακολούθησαν οδηγίες από το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

U.S. National Security Advisor, Jake Sullivan has just stated that Iran will suffer “Severe Consequences” for tonight’s Ballistic Missile Attack against Israel, and that the United States will “Work with Israel to make sure that is the Case.” pic.twitter.com/3LqVlV3q5T