Λευκός Οίκος: Το Ιράν ετοιμάζεται για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επικείμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ».

Την πληροφορία για επικείμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ μεταδίδουν δημοσιογράφοι έγκυρων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, όπως το CNN, το ABC και το Axios, επικαλούμενα αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως φέρεται να αναφέρει ο ίδιος αξιωματούχος, οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για να υπερασπιστούν το Ισραήλ έναντι αυτής της επίθεσης.

«Μια άμεση στρατιωτική επίθεση από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα έχει σοβαρές συνέπειες για την Τεχεράνη», συμπληρώνει ο ίδιος αξιωματούχος.

“The United States has indications that Iran is preparing to imminently launch a ballistic missile attack against Israel. We are actively supporting defensive preparations to defend Israel against this attack. A direct military attack from Iran against Israel will carry severe…

Επιπλέον οι New York Times, επικαλούμενοι Ισραηλινούς αξιωματούχους ανέφεραν πως η ιρανική επίθεση «θα γίνει σε 3 αεροπορικές βάσεις και ένα αρχηγείο υπηρεσίας πληροφοριών» βόρεια του Τελ Αβίβ, ενώ την προσδιόρισε πως θα εκδηλωθεί χρονικά εντός των ερχομένων 12 ωρών.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια αεροπορική απειλή από το Ιράν, σημειώνοντας πως το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») είναι προετοιμασμένο για ιρανική απειλή.

Ο ίδιος είπε πως τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ είναι πλήρως ετοιμοπόλεμα και πως οι IDF είναι προετοιμασμένες τόσο για έναν επιθετικό όσο για έναν αμυντικό πόλεμο. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στο Ισραήλ θα έχει συνέπειες.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της πληροφορίας για επικείμενη επίθεση του Ιράν, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση υψηλού επιπέδου στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη, δίνοντάς τους εντολή να επιστρέψουν στην πατρίδα τους ή να είναι έτοιμοι να μπουν σε καταφύγιο βομβών.

Ανάλογη εντολή είχε δώσει η αμερικανική πρεσβεία στην ιρανική αεροπορική επίθεση στο Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο.

#BREAKING:



The U.S. Embassy to Israel has issued a high-level alert to its employees in Israel and the Palestinian territories, instructing them to return home and be prepared to enter a bomb shelter. This is the first such order since the Iranian aerial attack on Israel this…