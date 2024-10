Λίαμ Πέιν: «Ο Diddy τον σκότωσε» – Σάλος με τις νέες θεωρίες συνωμοσίας

Ο κόσμος λατρεύει τις θεωρίες συνωμοσίας και πιο πολύ λατρεύει να συνδέει τραγικά γεγονότα, όπως τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, με το σκοτεινό παρελθόν άλλων διασήμων, όπως αυτό του Puff Daddy με το οποίο έχει «βουήξει» το ίντερνετ παγκοσμίως.

Νέες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο του πρώην τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν που «έφυγε» την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου πέφτοντας από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Μία φωτογραφία του με τον Puff Daddy που κυκλοφόρησε, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και «δείχνει» την σύνδεσή του με τον θάνατο του 31χρονου.

Συγκεκριμένα γίνεται συνεχής αναπαραγωγή ενός βίντεο από παλιά συνέντευξη του αδικοχαμένου τραγουδιστή, ο οποίος μιλά για μία «περίεργη» συνάντηση που είχε με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Ο Λίαμ Πέιν είχε μιλήσει το 2017 στην εκπομπή «The Graham Norton Show» του BBC, με τον σταρ των One Direction να θυμάται πως ο ράπερ είχε «το πιο κακό γέλιο», ενώ η χειραψία τους ήταν ιδιαίτερα άβολη.

Liam talking about P.Diddy, they soon shut him down. pic.twitter.com/JzES05kiGf