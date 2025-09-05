Κόσμος

Λισαβόνα: Το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες ώρες πριν την τραγωδία με τους 16 νεκρούς – 3χρονος βγήκε σώος από τα συντρίμμια

Ανάμεσα στους νεκρούς και 8 τουρίστες - Από τον έλεγχο δεν βρέθηκε κάποιο πρόβλημα αν και επισημάνθηκε πως χρειάζεται η αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες
Εικόνα του τόπου του δυστυχήματος μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του τελεφερίκ Gloria, ενός δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου, στη Λισαβόνα
REUTERS/Pedro Nunes

Απαντήσεις για τα αίτια του εκτροχιασμού του τελεφερίκ da Glória στη Λισαβόνα, που κόστισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ζητούν απεγνωσμένα οι οικογένειες των θυμάτων που θρηνούν για τους αγαπημένους τους.

Ανάμεσα στα θύματα που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, είναι και 8 τουρίστες. Οι αρχές της Πορτογαλίας διευκρίνισαν την Πέμπτη (04.08.2025) πως οι τουρίστες ήταν 2 Καναδοί, 2 Νοτιοκορεάτες, 1 Αμερικανός, 1 Ελβετός, 1 Γερμανός και 1 Ουκρανός.

Πέρα από τους τουρίστες σκοτώθηκαν 2 Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης και 1 Γερμανός. Η Γερμανίδα σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ο 3χρονο παιδί του φέρει ελαφριά τραύματα. Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Οι διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας Λουίς Νέβες, απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια του δυστυχήματος.

Εικόνα του τόπου του δυστυχήματος μετά τον εκτροχιασμό και τη συντριβή του τελεφερίκ Gloria, ενός δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου, στη Λισαβόνα
REUTERS/Stringer

«Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί. Θα μπορέσουμε να πάρουμε θέση μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι», δήλωσε.

Ρεπορτάζ του Observador αναφέρει πως το τελεφερίκ είχε επιθεωρηθεί λίγες μόλις ώρες πριν από το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, πέρασε από έλεγχο το πρωί της Τετάρτης και διήρκησε 30 λεπτά. Οι αρμόδιοι δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα αν και επισημάνθηκε πως χρειάζονταν να γίνει αντικατάσταση ενός καλωδίου μέσα στις επόμενες 263 ημέρες.

Στην Πορτογαλία κηρύχθηκε 3ημερο εθνικό πένθος λόγω του δυστυχήματος στη Λισαβόνα, με τον Πορτογάλο πρόεδρο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα να δίνει «υπόσχεση» πως τα αίτια του δυστυχήματος στη Λισαβόνα θα εξακριβωθούν σύντομα.

Τα πλάνα από το σημείο προκαλούν κόμπο στο στομάχι. Στα βίντεο και στις φωτογραφίες φαίνεται τσαλακωμένο το κίτρινο τελεφερίκ στον πλακόστρωτο δρόμο και τους ανθρώπους να τρέχουν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς ο αέρας γέμιζε με καπνό.

«Πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ για να σωθούν»

Οι περιγραφές των αυτόπτων μαρτύρων για την τραγωδία στην «καρδιά» της Λισαβόνα, σοκάρουν.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η ξεναγός είπε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έτσι έτρεξε στο σημείο.

«Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί. Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή», είπε.

Η Φιγκέιρεδο είπε επίσης ότι όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν την οροφή του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα.

Είπε ότι ήταν μάρτυρας της διάσωσης παιδιών και προσπάθησε να βοηθήσει άτομα με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω».

«Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμα, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση CNN: Ο Τραμπ και ο Πούτιν στην ίδια γραμμή για την Ουκρανία – Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ότι μπλοκάρουν τις προσπάθειες ειρήνης
Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφωνούν να δείξουν την Ευρώπη ως υπεύθυνη για το διπλωματικό αδιέξοδο στην Ουκρανία– Το Κρεμλίνο κατηγόρησε εκ νέου την Ευρώπη ότι σαμποτάρει κάθε λύση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα παραμένει ανοιχτό εν αναμονή απόφασης αμερικανικού δικαστηρίου
Το αμφιλεγόμενο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, γνωστό ως «Αλκατράζ με αλιγάτορες», θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το μέλλον του
Αεροφωτογραφία του κέντρου κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες»
Ιταλός κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 9 άτομα στην Κούβα – Νεκρή μητέρα 35 ετών
Ένας 56χρονος Ιταλός διώκεται στην Αβάνα επειδή φέρεται να παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του εννέα ανθρώπους, προκαλώντας τον θάνατο μιας μητέρας και τον τραυματισμό οκτώ άλλων
Δρόμος στην Αβάνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ μετονομάζει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε Υπουργείο Πολέμου - «Θα μεταδίδει ισχυρότερο μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας για μάχη»
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με το οποίο το Υπουργείο Άμυνας αποκτά νέο τίτλο, αυτόν του Υπουργείου Πολέμου, σε μια συμβολική κίνηση που στοχεύει να προβάλει την αμερικανική ισχύ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo