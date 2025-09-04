Λισαβόνα: Θρήνος και ερωτήματα μετά την τραγωδία με το τελεφερίκ – Ταυτοποποιήθηκε το πρώτο θύμα

Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα της τραγωδίας με το τελεφερίκ στη Λισαβόνα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον εργαζόμενο στο μοιραίο τελεφερίκ «Gloria» Αντρέ Ζορζ Γκονσάλβες Μάρκες.

Οι αρχές της Πορτογαλίας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι εχουν χάσει τη ζωή τους κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν μετά το δυστύχημα, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ Elevador da Glória εκτροχιάστηκε και προσέκρουσε σε γωνιακό κτίριο ξενοδοχείου το βράδυ της Τετάρτης (03.09.2025), κατά την κάθοδό του προς το κέντρο της πόλης. Ο Αντρέ Ζορζ Γκονσάλβες Μάρκες, που εργαζόταν ως χειριστής φρένων στη μοιραία διαδρομή, είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε. Η Dailymail δημοσιεύει τη φωτογραφία του.

Σε ανακοίνωσή του, το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών Sitra ανέφερε: «Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων του δυστυχήματος και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση καθώς και πλήρη αποκατάσταση στους υπόλοιπους τραυματίες του ατυχήματος».

Ο εργοδότης του, η εταιρεία Carris που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, δήλωσε ότι ο Μάρκες ήταν «ένας αφοσιωμένος, ευγενικός και χαρούμενος επαγγελματίας, πάντα πρόθυμος να συμβάλει στο κοινό καλό».

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται επτά άνδρες, οκτώ γυναίκες, καθώς και άλλα άτομα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος με το τελεφερίκ:

Ένα από τα θύματα είναι ένας Γερμανός πατέρας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στον τόπο της τραγωδίας. Σύμφωνα με το πορτογαλικό μέσο Observador, η σύζυγός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο τρίχρονος γιος τους υπέστη ελαφρά τραύματα.

::: NEW FOOTAGE :::



Derailment of Lisbon’s historic Gloria Funicular, also known as Elevador da Glória, on September 3, 2025, has escalated into one of the city’s deadliest public transport accidents.



Initially reported with at least three fatalities and around 20 injuries,… pic.twitter.com/l1Ty1jIrgp — Culture War Report (@CultureWar2020) September 3, 2025

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 18:00 και 20:00 ώρα Ελλάδας, στην αρχή της απογευματινής αιχμής, όταν το τραμ «Elevador da Gloria», εκτροχιάστηκε και χτύπησε κτίριο, αφήνοντας το όχημα κατεστραμμένο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι φαινόταν εκτός ελέγχου και χωρίς φρένα, με πολλούς περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν για τη διαχείριση των τραυματιών και την ανάσυρση των νεκρών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και παρακολουθούνται στενά, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ήδη ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Την επομένη του πολύνεκρου δυστυχήματος, η Πορτογαλία βρίσκεται σε εθνικό πένθος, ενώ ανοιχτά παραμένουν πλήθος ερωτήματα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελία, οι αρχές «διεξάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων σε συντονισμό με τις αστυνομικές αρχές».

Το ιστορικό τελεφερίκ, δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της πόλης, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κτίριο κοντά στην Avenida da Liberdade γύρω στις 18.15 το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025)

Τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και αλλοδαποί, ενώ νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες. Ορισμένοι εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η πορτογαλική εφημερίδα Observador ανέφερε ότι ένα καλώδιο λύθηκε κατά μήκος της διαδρομής του τελεφερίκ.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι το τελεφερίκ έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στην απότομη κατηφόρα, ενώ ένας από αυτούς περιέγραψε πως το βαγόνι κινούνταν «εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα».

«Τα μικρά αυτά μέσα μαζικής μεταφοράς δέχονται πολύ μεγάλη πίεση» λέει ξεναγός

Στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λισαβόνα και έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, αναφέρθηκε από στο σημείο που συνέβη η τραγωδία, η ξεναγός Μαρίνα Καλαχάνη – Βαλέντε, μιλώντας στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή Live Now στο Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού.

Όπως ανέφερε: «Όλη η Πορτογαλία πενθεί αυτή τη στιγμή, για να μη σας πω και η υπόλοιπη Ευρώπη, ίσως διότι τα περισσότερα από τα θύματα δεν ήταν Πορτογάλοι, ήρθαν από το εξωτερικό ήταν τουρίστες. Θα ήθελα να πω ότι εδώ στη Πορτογαλία, στη Λισαβόνα η οποία είναι χτισμένη πάνω σε επτά λόφους, υπάρχει μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μάλιστα η μεγάλη και ιδιαίτερη αυτή ποικιλία έχουν διαμορφώσει τον χαρακτήρα, την ταυτότητα της πόλης.

Το δυστύχημα εχθές δεν έγινε με ένα από τα τραμ, έγινε με έναν από τους τρεις Οδοντωτούς εδώ στη Λισαβόνα και το βαγόνι το οποίο συνετρίβη χθες είναι παρόμοιο.

Είναι δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο αυτό που συνέβη. Στο μεταξύ, ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα στην περιοχή της Λισαβόνας.

Και εγώ σαν ξεναγός, όπως και οι περισσότεροι ξεναγοί, όταν βγαίνουμε και κάνουμε περίπατο μαζί με τους γνωστούς μας, μαζί με τους φίλους, μαζί με τους ταξιδιώτες, σίγουρα περνάμε από το σημείο αυτό και το προτείνουμε, το αναλύουμε και φτάνει σε ένα σημείο το οποίο προσφέρει καταπληκτική πανοραμική θέα της Λισαβόνας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ή το προτείνουμε ή πολλές φορές να το χρησιμοποιούμε, εγώ ήμουν εδώ το Σάββατο, παραδείγματος χάρη.

Η κύρια λειτουργία τώρα του τελεφερίκ έχει ανασταλεί και αν νομίζω διάβασα καλά, όχι μόνο σε αυτόν τον Οδοντωτό, αλλά και στους υπόλοιπους δύο που υπάρχουν εδώ στο κέντρο της Λισαβόνας. Το θέμα είναι ότι η δημοτικότητα της Πορτογαλίας και της Λισαβόνας τα τελευταία χρόνια είναι τόσο μεγάλη, που πολλές φορές τα μικρά αυτά μέσα μαζικής μεταφοράς δέχονται πολύ μεγάλη πίεση.

Σίγουρα οι διαχειριστικές εταιρείες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για τη συγκεκριμένη ανάβαση και κατάβαση δεν υπάρχουν μόνο γεμάτα βαγόνια κάθε τρεις και λίγο, αλλά υπάρχει και μεγάλη ουρά για αυτούς που περιμένουν να γευτούν τη μοναδική αυτή εμπειρία. Είναι ωραία πινελιά στην καθημερινή ζωή και τη δική μας αλλά και των ανθρώπων της περιοχής».

Ιστορική ατραξιόν

Το Glória λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915. Ανήκει στις τρεις γραμμές τελεφερίκ που διαχειρίζεται η δημοτική εταιρεία συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris. Το σύστημα βασίζεται σε δύο βαγόνια που κινούνται παράλληλα (το ένα κινείται ανοδικά και το άλλο κατηφορίζει τον λόφο), δεμένα με ατσάλινες καλωδιώσεις – καθιστώντας τον στενό δρόμο προσωρινά απροσπέλαστο για πεζούς και οχήματα.

Το δεύτερο τελεφερίκ δεν επλήγη από το δυστύχημα, ωστόσο βίντεο που τράβηξαν επιβάτες του το δείχνουν να τραντάζεται βίαια και να ανοίγει τις πόρτες χωρίς να βρίσκεται σε στάση προκειμένου να το εγκαταλείψουν οι πολίτες, πολλοί εκ των οποίων είχαν ήδη πηδήξει στον δρόμο από τα παράθυρα.

Το τελεφερίκ αποτελεί πασίγνωστη ατραξιόν της πόλης λόγω της παλιάς κατασκευής αλλά και του μικρού μεγέθους του, που του επιτρέπει να διασχίζει τα πλακόστρωτα στενά μεταφέροντας περίπου 40 επιβάτες.