Λιθουανία: Αεροσκάφος της LOT εξετράπη της πορείας του στο Βίλνιους – Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο

Η κυκλοφορία διακόπηκε όταν πολωνικό αεροσκάφος εκτράπηκε σε διάδρομο τροχοδρόμησης – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια
Το αεροσκάφος της LOT που βγήκε εκτός πορείας στο Βίλνιους
Το αεροσκάφος της LOT που βγήκε εκτός πορείας στο Βίλνιους

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία την Τετάρτη (26.11.2025): αεροπλάνο της πολωνικής εταιρείας LOT, που εκτελούσε την πτήση LO771, εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης λίγο μετά την άφιξή του, αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν κάθε κίνηση στον χώρο στάθμευσης και τους διαδρόμους.

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου στη Λιθουανία, όλοι οι επιβάτες του αεροπλάνου αποβιβάστηκαν χωρίς δυσκολία και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Το αεροδρόμιο έκανε γνωστό ότι ο διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης θα παραμείνει κλειστός έως τις 17:00, προκειμένου να ασφαλιστεί το αεροσκάφος και να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

Οι πτήσεις έχουν προσωρινά ανασταλεί, με σημαντικές καθυστερήσεις και αναταράξεις να αναμένονται στο σύνολο του αεροπορικού προγράμματος από και προς τη λιθουανική πρωτεύουσα.

