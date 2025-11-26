Λιθουανία: Αεροσκάφος της LOT εξετράπη της πορείας του στο Βίλνιους – Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία την Τετάρτη (26.11.2025): αεροπλάνο της πολωνικής εταιρείας LOT, που εκτελούσε την πτήση LO771, εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης λίγο μετά την άφιξή του, αναγκάζοντας τις αρχές να αναστείλουν κάθε κίνηση στον χώρο στάθμευσης και τους διαδρόμους.

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου στη Λιθουανία, όλοι οι επιβάτες του αεροπλάνου αποβιβάστηκαν χωρίς δυσκολία και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Το αεροδρόμιο έκανε γνωστό ότι ο διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης θα παραμείνει κλειστός έως τις 17:00, προκειμένου να ασφαλιστεί το αεροσκάφος και να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι.

URGENT | Lituanie



Un Embraer E170 de LOT Polish Airlines a quitté le taxiway après son atterrissage à Vilnius !



Vol LO771 en provenance de Varsovie : aucun blessé, mais la piste est fermée jusqu’à 17h pour sécurisation.#Vilnius #LOT #KronikInsights pic.twitter.com/rFzTOJmLQm — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) November 26, 2025

Lithuania’s Vilnius International Airport temporarily closes after Polish LOT aircraft slides off runway amid heavy snowfall.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/h0eMpigtxM pic.twitter.com/PnSHRdWkCP — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 26, 2025

Οι πτήσεις έχουν προσωρινά ανασταλεί, με σημαντικές καθυστερήσεις και αναταράξεις να αναμένονται στο σύνολο του αεροπορικού προγράμματος από και προς τη λιθουανική πρωτεύουσα.