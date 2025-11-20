Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά τον εντοπισμό μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Το διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανέστειλε τη λειτουργία του την Πέμπτη (20.11.2025), αφού τα ραντάρ εντόπισαν μπαλόνια στον εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μπαλόνια που χρησιμοποιούν λαθρέμποροι για τη μεταφορά παράνομων προϊόντων από τη γειτονική Λευκορωσία.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει προσωρινά αρκετά συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία μετά από σειρά εισόδων μετεωρολογικών μπαλονιών, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στην αεροπλοΐα και ανάγκασαν τις αρχές να ενισχύσουν την επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται κυρίως για λαθρεμπόριο τσιγάρων και κατηγορούν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει αυτές τις παράνομες διελεύσεις. Το Βίλνιους κάνει λόγο ακόμη και για «υβριδική επίθεση», εκτιμώντας ότι το Μινσκ ανέχεται — ή και ενθαρρύνει — αυτές τις πρακτικές για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μόλις η περιοχή ασφαλιστεί και τα μπαλόνια απομακρυνθούν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.