Λιθουανία: Νέος συναγερμός για ύποπτα μπαλόνια στον εναέριο χώρο – Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία / Φωτογραφία αρχείου / AP

Ύποπτα μπαλόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Βίλνιους στη Λιθουανία, ανακοίνωσαν οι αρχές του αερολιμένα της πρωτεύουσας της χώρας της Βαλτικής το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025).

Λόγω του περιστατικού το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του για ακόμη μία φορά το τελευταίο διάστημα εξαιτίας παρόμοιων «εισβολών» στον εναέριο χώρο του.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης drones στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η βαλτική χώρα δηλώνει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, καθώς τέτοια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, και κατηγορεί τον Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή αποκαλώντας την μία μορφή «υβριδικής επίθεσης».

Οι λιθουανικές αρχές αναφέρουν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων.

Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στην διείσδυση των μπαλονιών, αλλά άνοιξε ξανά τα σημεία διέλευσης την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.

Κόσμος
