Λιθουανία: Συνετρίβη εμπορευματικό αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της εταιρείας DHL συνετρίβη σήμερα (25.11.2024) γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας) κοντά στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία.

Όπως αναφέρει το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Delfi Plus, το αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Βίλνιους της Λιθουανία, και συγκεκριμένα έπεσε σε διώροφο κτίριο κατοικιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα δύο πιλότοι και δύο υπάλληλοι της DHL.

Σύμφωνα με το Reuters από την συντριβή του αεροσκάφους ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δύο έχουν τραυματίστει.

A DHL cargo plane crashed into a two-story building in Vilnius, Lithuania – media.



It is reported that there were 4 people on board. Details are still being clarified.



We have already reported on attempted russian terrorist attacks with “arson” packages on this postal service. pic.twitter.com/8GPLZKrN6p