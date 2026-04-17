Λίβανος: 13 νεκροί και 15 αγνοούμενοι από Ισραηλινή επίθεση λίγο πριν την εκεχειρία

Τα πλήγματα είχαν στόχο, μερικά λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία έξι κτίρια κατοικιών που καταστράφηκαν
Ζημιές από Ισραηλινή επίθεση στην Τύρο
Ζημιές από Ισραηλινή επίθεση στην Τύρο REUTERS/Louisa Gouliamaki

Λίγα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο 35 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τύρο του Λιβάνου και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να ψάχνουν στα χαλάσματα για «15 αγνοούμενους» από την επίθεση των δυνάμεων του Ισραήλ.

Τα πλήγματα είχαν στόχο, μερικά λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έξι κτίρια κατοικιών που καταστράφηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

