Λίβανος: 20 νεκροί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή – Ανάμεσά τους 3 παιδιά

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα Κυριακή (10.11.24) από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον σιιτικής πόλης που βρίσκεται σε κατά κύριο λόγο χριστιανική περιοχή στα βόρεια της Βηρυτού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού με στόχο το Ααλμάτ στην περιοχή Τζμπέιλ άφησε πίσω της 20 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι τραυματίες», σύμφωνα με έκθεση που αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από το υπουργείο, η οποία πρόσθεσε ότι οι έρευνες στα ερείπια συνεχίζονται.

The Israeli army struck the district of #Jbeil today, when Israeli warplanes targeted a two-story villa in the town of Almat, where approximately 30 displaced people were staying. The initial casualty toll indicates 12 people were martyred including three children, while others… pic.twitter.com/luSsf71n4o