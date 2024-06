Λίβανος: 3 μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στα σύνορα με τη Συρία

Τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (10.06.2024) προς Τρίτη 11 Ιουνίου στον Λίβανο. Εννέα ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν οχηματοπομπή βυτιοφόρων φορτηγών που μετέφεραν πετρέλαιο.

Στρατιωτική πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τα τρία μέλη της Χεζμπολάχ έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων στον βορειοανατολικό Λίβανο, με φόντο την κλιμάκωση της βίας.

«Τρεις Σύροι που συνεργάζονταν με τη Χεζμπολάχ και δύο Λιβανέζοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον οχηματοπομπής βυτιοφόρων που εισερχόταν στον Λίβανο στα σύνορα με τη Συρία στον δρόμο ανάμεσα στο Χερμέλ και στον Κουσέιρ», ανέφερε στο AFP ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

Η ΜΚΟ αυτή, με έδρα τη Βρετανία και ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία, πρόσθεσε πως άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι δύο ακόμη αγνοούνται.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η συριακή αντιαεροπορική άμυνα για την αντιμετώπιση της επίθεσης, πάντα σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τουλάχιστον τρία μέλη της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν από εννέα ισραηλινούς πυραύλους οι οποίοι στοχοποίησαν οχηματοπομπή βυτιοφόρων φορτηγών που μετέφεραν πετρέλαιο», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Πρόσθεσε πως στόχος έγινε, επίσης, «ακίνητο» στον λιβανικό νομό Χερμέλ, περίπου 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κοντά στη συριακή κοινότητα Χάους ας Σαγιέντ Αλί, «καταστρέφοντάς το ολοσχερώς».

