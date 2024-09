Λίβανος: Ανελέητο «σφυροκόπημα» του Ισραήλ από γη και αέρα – Εκρήξεις κάνουν τη νύχτα μέρα

Πυρά πυροβολικού, αντιαρματικές ρουκέτες από ελικόπτερα Απάτσι, ρίψεις βομβών από μεγάλο ύψος, συνθέτουν στο πολεμικό σκηνικό που «στήθηκε» στο Λίβανο το βράδυ της Δευτέρας (30/9/24) από το Ισραήλ.

Η χερσαία επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο έχει ξεκινήσει, αφού έγιναν όλες οι προετοιμασίες και πήρε και το «πράσινο φως» από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

Βολές φεύγουν από πολλές θέσεις με την κατάσταση να κλιμακώνεται όσο περνούν οι ώρες και τις ισραηλινές δυνάμεις να «σφυροκοπούν» από έδαφος και αέρος.

From our position, a few miles from the border in northern Israel you can hear powerful outgoing rounds and see the orange flash of impacts far off in the distance pic.twitter.com/IytitpPdqy September 30, 2024

Αργά το βράδυ του Σαββάτου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έβγαλαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους τριών συνοικιών στα νότια προάστια της Βηρυτού, να απομακρυνθούν επειγόντως ενόψει βομβαρδισμών που θα εξαπολύσουν εναντίον στόχων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ.

«Βρίσκεστε σε περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» και «ο ισραηλινός στρατός θα δράσει δυναμικά».

«Για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα κτίρια και να απομακρυνθείτε από αυτά σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων», τονίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, δημοσιεύοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χάρτη που δείχνει την τοποθεσία των κτιρίων που αποτελούν στόχους.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت



إلى جميع المتواجدين في المباني المحددة في الخرائط المحددة والمباني المجاورة لها في الأحياء التالية:

⭕️الليلكي

⭕️حارة حريك

⭕️برج البراجنة



أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله الإرهابي ولذلك سوف يعمل جيش… pic.twitter.com/N60UKlRxmV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2024

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα μεσάνυχτα σε νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, λίγη ώρα μετά τη διαταγή που απηύθυναν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στους κατοίκους τομέων των περιοχών αυτών, που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους για την ασφάλειά τους.

Thick Black Smoke can be seen rising over the Lebanese Capital of Beirut, following several Israeli Airstrikes on the South of the City, close to the Airport. pic.twitter.com/V5zS7EyMsi — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Ακούστηκαν τουλάχιστον δυο εκρήξεις, η μια από τις οποίες έγινε αισθητή σε όλη την πόλη.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από ισραηλινό χτύπημα από αέρος, νότια της Βηρυτού, σε απόσταση μικρότερη από ένα μίλι από το αεροδρόμιο:

Footage showing one of the Israeli Airstrikes earlier on the Dahieh Suburb of Southern Beirut, less than a Mile from Rafic Hariri International Airport. With the Size of the Explosion suggesting that a Major Weapons Storage Site was likely Targeted. pic.twitter.com/rA4XiGWDzA — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Νωρίτερα είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και οι πρώτες εικόνες των ισραηλινών αυτοκινούμενων πυροβόλων M109A5 «Doher» των 155 χιλιοστών στην περιοχή Άνω Γαλιλαίας του Βορείου Ισραήλ, να πυροβολούν τις θέσεις της Χεζμπολάχ.

The First Images of Israeli M109A5 “Doher” 155mm Self-Propelled Howitzers in the Upper Galilee Region of Northern Israel firing on Hezbollah Positions tonight, in support of the Israeli Ground Invasion of Southern Lebanon. pic.twitter.com/H5UXVYRz50 — OSINTdefender (@sentdefender) September 30, 2024

Από αργά το απόγευμα της Δευτέρας (30/9/24) τα στρατεύματα στο Λίβανο αποσύρθηκαν από αρκετές θέσεις τους στα νότια σύνορα της χώρας.

Το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον για «περιορισμένης έκτασης» χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι κάνει «αυτήν τη στιγμή» περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», διευκρίνισε ο Μάθιου Μίλερ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε».

🚨🇱🇧 Alert Lebanon



** Ground Troop Boarder Approach **



Israel has begun firing flares along the Israel Lebanon border. It been reported that UNIFIL has requested for the Lebanese army to withdraw from their positions near the Al Wazzani area and others. Locals report the… pic.twitter.com/3vYpOmgr4q — Veritas Global News (@Veritas_Nexus) September 30, 2024

Αντίθετος σε χερσαία εισβολή ο επικεφαλής του ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, τόνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες.

«Δεν θέλουμε να δούμε κανενός είδους χερσαία εισβολή», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για “αποκλιμάκωση”, για εκεχειρία και εκφράζοντας ανησυχία για τις “ανθρωπιστικές συνέπειες” των πληγμάτων στον Λίβανο.

Οι περισσότεροι από 10.000 κυανόκρανοι της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL / Finul) δεν μπορούν πλέον να περιπολούν λόγω της έντασης των μαχών, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

“Οι κυανόκρανοί μας της UNIFIL παραμένουν στη θέση τους εντός της ζώνης ευθύνης της αποστολής, μολονότι η ένταση των μαχών εμποδίζει τις κινήσεις τους και την ικανότητά τους να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους”, δήλωσε ο Ντουζαρίκ.

“Δεδομένης της έντασης της ανταλλαγής ρουκετών, (οι κυανόκρανοι) δεν μπορούν να περιπολούν”, διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι μπορούσαν να παρατηρούν την κατάσταση μόνο από τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από το σημείο των ειρηνευτικών δυνάμεων σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης της κατάστασης, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να “κάνει εικασίες”. Δήλωσε ωστόσο ότι υπάρχει “σχέδιο έκτακτης ανάγκης” εάν χρειαστεί.

“Παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης ώρα με την ώρα”, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ορισμένα μέλη του πολιτικού προσωπικού της UNIFIL απομακρύνθηκαν και κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια.

Δύναμη που αριθμεί περισσότερους από 10.000 άνδρες, η UNIFIL έχει σταθμεύσει στο νότιο Λίβανο από το 1978 για να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο ρόλος της ενισχύθηκε μετά τη σύγκρουση των 33 ημερών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το καλοκαίρι του 2006.

Η UNIFIL είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση της εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο ορίζει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι πρέπει να αναπτύσσονται στον νότιο Λίβανο. Αυτοί πρέπει να περιπολούν κατά μήκος της Μπλε Γραμμής, της γραμμής οριοθέτησης των συνόρων όπως ορίστηκε από τον ΟΗΕ μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.