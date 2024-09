Λίβανος: «Αυτό ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου» – Οργισμένη ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, μετά τις φονικές εκρήξεις σε βομβητές και walkie talkie στη Βηρυττό με τουλάχιστον 37 νεκρούς και πάνω από 3.000 τραυματίες.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Χασάν Νασράλα χαρακτήρισε “σφαγές” τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια “δοκιμασία” για εμάς και ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου.

Ωστόσο τόνισε πως αυτό το “μεγάλο πλήγμα” των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ παραβίασε “κόκκινες γραμμές” με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα.

Την ώρα που προβαλόταν η ομιλία του Νασράλα μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από την Βηρυτό σπάζοντας το φράγμα του ήχου αλλά και το ηθικό των Λιβανέζων. Ταυτόχρονα προχωρούσαν σε αντίμετρα όπως θα δείτε στο δεύτερο βίντεο πάνω από τη Βηρυτό σε μια επίδειξη δύναμης.

‼️✈ IAF Israeli warplanes carry out ‘mock air raids’ over #Beirut flying at a very low altitude and breaking sound barrier during Nasrallah speech at 5:21pm and 5:32pm @UN #Lebanon pic.twitter.com/26Ei6DkueA