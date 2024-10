Λίβανος: Δεν υπάρχει καμία χερσαία εισβολή του Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ – «Οι επιθέσεις μας είναι μόνο η αρχή»

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ διέψευσε σήμερα, Τρίτη (01.10.24) ότι στρατεύματα του Ισραήλ έχουν εισέλθει στο έδαφος του Λιβάνου και προειδοποίησε πως τα πλήγματα που κατάφερε η οργάνωσή του μερικές ώρες νωρίτερα στο Τελ Αβίβ ήταν «μόνο η αρχή».

Σε γραπτή δήλωσή του προς το Reuters, ο Αφίφ δήλωσε πως η Χεζμπολάχ δεν έχει εμπλακεί σε «απ’ ευθείας χερσαίες συγκρούσεις» με ισραηλινά στρατεύματα στον Λίβανο, όμως θα ήταν έτοιμη να το πράξει.

«Όλοι οι σιωνιστικοί ισχυρισμοί, σύμφωνα με τους οποίους οι δυνάμεις κατοχής εισήλθαν στο Λίβανο είναι ψευδείς», ανέφερε επίσης ο Αφίφ στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera. «Δεν υπήρξε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους» με ισραηλινά στρατεύματα, πρόσθεσε.

Εξάλλου εκπρόσωπος των κυανοκράνων του ΟΗΕ δήλωσε επίσης ότι καμιά ισραηλινή επιδρομή δεν έχει διαπιστωθεί «προς το παρόν» στο νότιο Λίβανο.

«Δεν υπάρχει ένδειξη χερσαίας επιδρομής προς το παρόν», διευκρίνισε ο Αντρέα Τενέντι, εκπρόσωπος της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL, FINUL) που είναι ανεπτυγμένη κατά μήκος της Μπλε Γραμμής που οριοθετεί το σύνορο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το μεσημέρι τους κατοίκους 27 οικισμών του νοτίου Λιβάνου να τους εκκενώσουν «αμέσως» και να κατευθυνθούν προς βορρά ώστε να μην παγιδευτούν στις μάχες με τη Χεζμπολάχ.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν θέλει να σας κάνει κακό και για την ασφάλειά σας πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μέλη, σε εγκαταστάσεις και σε μέσα μάχης της Χεζμπολάχ βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο», έγραψε ο Αβιτσάι Αντράι, εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σε μήνυμά του στα αραβικά που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Telegram.

Σειρήνες ήχησαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, ενώ νωρίτερα είχε επισημάνει ότι εκτοξεύτηκαν βλήματα από τον Λίβανο.

«Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ μετά τη ρίψη βλημάτων προερχομένων από τον Λίβανο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Στο Τελ Αβίβ μία δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι άκουσε εκρήξεις από κοντινή περιοχή, οι οποίες μπορεί να οφείλονταν στην αναχαίτιση βλημάτων από την ισραηλινή αντιπυραυλική ασπίδα.

Παράλληλα αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλέστηκε το Reuters, δήλωσε ότι έκρηξη ακούστηκε στο Τελ Αβίβ και ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την οποία επικαλέστηκε το AFP, ένας άνδρας που τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδας δέχθηκε φροντίδες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

