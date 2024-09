Λίβανος: Εικόνες αποκάλυψης με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες – Συγκαλείται σύνοδος των αραβικών χωρών

Λουτρό αίματος στον Λίβανο καθώς την Δευτέρα (23/09/2024) εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον Λίβανο τουλάχιστον 356 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί το τελευταίο 24ωρο από τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 24 παιδιά και 42 γυναίκες ενώ ακόμη 1246 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (23/09/2024) πως βομβαρδίζει την Βηρυτό και συγκεκριμένα τα νότια προάστια της πρωτεύουσας στον Λίβανο με στόχο τον διοικητή του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, Άλί Καράκι.

Ο Αλί Καράκι θεωρείται ο υπ’ αριθμόν τρία στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ με την οργάνωση να ανακοινώνει μερικές ώρες αργότερα πως «είναι καλά» και «βρίσκεται σε ασφαλές μέρος».

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια των επιχειρήσεών τους στον Λίβανο, μετά το σημερινό (23/09/2024) κύμα αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Διαλύουμε στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτιζε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλήττουμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια», λέει ο στρατηγός Χαλέβι σε κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σε βίντεο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

Συνοψίζοντας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, υπογραμμίζει πως «όλα πρέπει να γίνουν με στόχο τη δημιουργία των (κατάλληλων) συνθηκών για την επιστροφή των (εκτοπισμένων) κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους».</

A regular house in a regular village in south Lebanon 👇



Ignore all those secondary explosions. I’m sure they don’t mean anything 🙄 pic.twitter.com/Nxcin0VlhE — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 23, 2024

325 people were killed and 1200 were wounded by the ongoing Israeli attacks on Lebanon. pic.twitter.com/OQIZ7501MW — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 23, 2024

«Καταστράφηκαν δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες της Χεζμπολάχ»

Επίσης ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες της Χεζμπολάχ καταστράφηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο.

Κάνοντας λόγο για αξιοσημείωτη «κορύφωση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, ο Γκάλαντ ανέφερε ότι «σήμερα καταστρέψαμε δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες και πυρομαχικά ακριβείας. Ό,τι έχτιζε η Χεζμπολάχ σε μια περίοδο δύο δεκαετιών, μετά τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου (σ.σ. το καλοκαίρι του 2006), καταστρέφεται από τις IDF (τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις)».

Από το πρωί, μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν πλήξει περισσότερους από 1.300 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ σε διάφορες τοποθεσίες του Λιβάνου, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κτίρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε ρουκέτες, εκτοξευτές και drones (…) που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος των IDF ανακοίνωσε επίσης πως τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν απόψε εναντίον της Χάιφας – της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ισραήλ – αλλά καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το Ιράκ συγκαλεί Σύνοδο των αραβικών χωρών

Το Ιράκ ανακοίνωσε απόψε (23/09/2024) ότι θέλει να οργανώσει μια «κατεπείγουσα σύνοδο» των αραβικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητηθούν «οι επιπτώσεις από τη σιωνιστική επιθετικότητα» στον Λίβανο και «να εργαστούν από κοινού για να σταματήσει (σ.σ. το Ισραήλ) την εγκληματική συμπεριφορά του».

«Το Ιράκ καλεί και εργάζεται για τη διεξαγωγή μιας κατεπείγουσας συνόδου με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των αραβικών χωρών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη (…) για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της σιωνιστικής επιθετικότητας (…) στον Λίβανο» ανέφερε η ανακοίνωση του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ.

This is not Gaza



This is Lebanon,



At least 182 people killed by lsrael. pic.twitter.com/vkaIwymHpM — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) September 23, 2024

Η Αίγυπτος από την πλευρά της ζήτησε να παρέμβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «μετά την επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση». Τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο «θα οδηγήσουν την ευρύτερη περιοχή στο χάος», υποστηρίζει η Τουρκία.

Ο Νετανιάχου ζητά να απομακρυνθούν οι πολίτες από τη Βηρυτό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέστησε στους Λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες», τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν στόχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

«Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από τον κίνδυνο τώρα. Όταν τελειώσει η επιχείρησή μας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας» είπε στα αγγλικά, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε «περίπου 800 στόχους» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ο πόλεμος του Ισραήλ δεν είναι με εσάς, είναι με τη Χεζμπολάχ. Για πολύ καιρό, η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες. Τοποθέτησε ρουκέτες στο καθιστικό σας και πυραύλους στο γκαράζ σας. Αυτές οι ρουκέτες και οι πύραυλοι στοχεύουν απευθείας τις πόλεις μας, τους πολίτες μας. Για να προστατεύσουμε τον λαό μας απέναντι στα πλήγματα της Χεζμπολάχ, πρέπει να βγάλουμε από τη μέση αυτά τα όπλα», είπε ο Νετανιάχου.

Message for the people of Lebanon: pic.twitter.com/gNVNLUlvjm — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 23, 2024

«Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τις ζωές των αγαπημένων σας. Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τον Λίβανο», πρόσθεσε.