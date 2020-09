Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στον νότιο Λίβανο σε αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ, η οποία προκλήθηκε από “τεχνικό πρόβλημα”, σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ απέκλεισε την περιοχή. Αρκετοί τραυματίες υπάρχουν από την έκρηξη, ενώ ένα μεγάλο σύννεφο καπνού κάλυψε τον ουρανό πάνω από την περιοχή, μετέδωσε το λιβανέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο al-Jadeed.

A Hezbollah weapon storage in one of the villages in southern Lebanon exploded about an hour ago! They claim it was a gas station. Sure…. pic.twitter.com/sE0fdiVsBr

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι κατά την έκρηξη επλήγη ένα σπίτι που ανήκε στην υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση.

2020 is not taking a break.



It’s been nearly 2 month since the catastrophic Beirut port explosion in Lebanon.



Now a massive explosion rocked in Ain Qana, South Lebanon.



Cause is still unknown. Ambulances and security forces are rushing to the scene.



God be with us all pic.twitter.com/1w4uexGXVv