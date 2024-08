Λίβανος: Έξι νεκροί από Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Ναμπατία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από Ισραηλινή επίθεση σε κτίριο κατοικιών, στην πόλη Ναμπατία του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Στον απόηχο πυραυλικής επίθεσης στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν, στις 27 Ιουλίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, το Ισραήλ σκότωσε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

