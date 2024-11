Λίβανος: Φλέγεται η Βηρυτός από νυχτερινή αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου τη Βηρυτό τα ξημερώματα της Τετάρτης (13.11.2024). Προηγήθηκε προειδοποίηση του Τελ Αβίβ στους κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους, καθώς θα πληγούν κοντινές θέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα μετά τη διαταγή εκπροσώπου του στρατού στους αμάχους.

Τους καλούσε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς της περιοχής αυτής της πρωτεύουσας του Λιβάνου, επειδή επίκειται αεροπορική επιδρομή.

Συνεργείο της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, κατέγραψε πλάνα που δείχνουν πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Τη διαταγή στους αμάχους να απομακρυνθούν έδωσε μέσω X (πρώην Twitter) αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, διαμηνύοντας στους Λιβανέζους πολίτες ότι βρίσκονταν κοντά σε κτιριακές εγκαταστάσεις «συνδεόμενες με τη Χεζμπολάχ», οι οποίες επρόκειτο να στοχοποιηθούν «πολύ σύντομα».

The IDF launched two violent airstrikes targeting a building in Bir Al-Abed, Dahiye, in the southern suburb of Beirut. The building targeted includes Dar Al-Hawraa Medical Center which belongs to the Islamic Health Authority. pic.twitter.com/fgVXTbJm99

#WATCH | Footage shows the moment Israeli strikes targeted the Southern Subrub of #Beirut. The intensity of the strikes is clear, marking another set of air raids that targeted residential blocs in the area. pic.twitter.com/rWYkaL9iVJ