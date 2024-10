Λίβανος: Φονικές επιδρομές του Ισραήλ εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ – «Εξοντώθηκε διοικητής τάγματος»

Δραματικές είναι οι εικόνες που συνεχίζουν να έρχονται από τη Μέση Ανατολή με 16 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από ισραηλινό πλήγμα εναντίον κτηρίων του δήμου της Ναμπατίγια, στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον κρατικών κτηρίων του Λιβάνου.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι επέκριναν το πλήγμα, από το οποίο τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι, εκτιμώντας ότι αποτελεί απόδειξη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ τώρα στρέφονται και κατά του κράτους του Λιβάνου.

Οι Ισραηλινοί «στοχοθέτησαν σκοπίμως συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στόχος της οποίας ήταν να εξετάσει την ανθρωπιστική κατάσταση και την κατάσταση των υπηρεσιών της πόλης», προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους εκτοπισμένους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, κατήγγειλε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι.

Από τις 8 Οκτωβρίου 2023, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός ανταλλάσσουν καθημερινά πυρά. Τον προηγούμενο μήνα το Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του Λιβάνου με στόχο την εξάρθρωση της Χεζμπολάχ.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε ότι η «βίαιη απάντηση» του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου, έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, η οποία τώρα μεταφέρεται στον Λίβανο.

«Εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν γίνει στόχος και έχουν σκοτωθεί. Εκατοντάδες. Δεν υπάρχει ασφάλεια και προστασία ώστε να μπορεί να οργανωθεί με ικανοποιητικό τρόπο το ανθρωπιστικό έργο», κατήγγειλε ο Λέναρτσιτς στο περιθώριο εκδήλωσης της ASEAN στη Τζακάρτα. Χαρακτήρισε μάλιστα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας «χονδροειδώς ανεπαρκή».

IDF: Εξοντώσαμε διοικητή τάγματος της Χεζμπολάχ

Ένας διοικητής τάγματος της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ εξαλείφθηκε, δεκάδες άλλοι τρομοκράτες εξοντώθηκαν και χτυπήθηκαν 150 τρομοκρατικοί στόχοι, ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη (17.10.2024) οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Η IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία), μαζί με το πυροβολικό των IDF, χτύπησε και εξάλειψε τον Χουσεΐν Μουχαμάντ Αγουάντα, διοικητή τάγματος της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ.

The Israel Defense Force has announced that Hussein Muhammad Awada, a Hezbollah Battalion Commander for the Bint Jbeil Area of Southern Lebanon, was Eliminated last night by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/sXOHWqG8bm — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Ο Αγουάντα ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από ορισμένα χωριά στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ στο νότιο Λίβανο.

מטוסי קרב של חיל האוויר יחד עם כוחות חטיבת האש 7338 תחת אוגדה 91 תקפו וחיסלו את המחבל חסין מחמד עואצ׳ה, מפקד גדוד במרחב בינת ג׳ביל בארגון הטרור חיזבאללה.

עואצ׳ה היה אחראי על קידום מתווי ירי ממספר כפרים במרחב בינת ג׳בל לשטח הארץ>> pic.twitter.com/iPHqBmYeJ1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2024

Μήνυμα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν η επίθεση εναντίων των Χούθι

Οι ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη έχουν αυξηθεί, αφού το Ισραήλ δήλωσε ότι θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του, που εξαπολύθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη (16.10.2024), ότι έπληξαν με βομβαρδιστικά Β-2 πέντε υπόγειες αποθήκες όπλων των σιιτών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, στην πιο πρόσφατη από μία σειρά επιθέσεων εναντίον θέσεων των Χούθι τον Οκτώβριο.

Το αμερικανικό χτύπημα με βομβαρδιστικά Β-2 εναντίον αποθηκών όπλων των Χούθι δείχνει ότι υλοποιείται, έστω και κλιμακωτά, το σχέδιο κοινής απάντησης ΗΠΑ – Ισραήλ στην Τεχεράνη, όπως εκτιμούν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι Χούθι, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας, έχουν εξαπολύσει σχεδόν 100 επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από πέρυσι τον Νοέμβριο.

Tonight’s Strike Mission against the Houthis in Western Yemen was carried out by B-2As with the 13th Bomb Squadron of the 509th Bomb Wing stationed at Whiteman Air Force Base in Missouri, as well as several B-2As with the 131st Bomb Wing of the Missouri Air National Guard. Each… pic.twitter.com/ICFKOwDnp7 — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Ο στόχος των στοχευμένων πληγμάτων

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα πέντε υπόγειες αποθήκες όπλων των Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, διευκρινίζοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν βομβαρδιστικά stealth τύπου B-2 Spirit.

«Σήμερα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών B-2 έπληξαν με ακρίβεια πέντε υπόγειες θωρακισμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων σε ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης», αναφέρει η ανακοίνωση του Λόιντ Όστιν, ο οποίος επισημαίνει ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες χρησιμοποιούσαν τέτοια οπλικά συστήματα σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθρά Θάλασσας.

«Κατόπιν εντολής του προέδρου Μπάιντεν, ενέκρινα αυτά τα στοχευμένα πλήγματα για να υποβαθμίσουμε περαιτέρω την ικανότητα των Χούθι να συνεχίσουν την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά τους και για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις και το προσωπικό των ΗΠΑ σε μια από τις πιο κρίσιμες πλωτές οδούς του κόσμου», σημειώνει ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

In the Statement released earlier by U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin regarding tonight’s Strikes against the Houthis in Western Yemen, he states that these Strikes using B-2 “Spirit” Long-Range Stealth Bombers were a “Unique Demonstration of the United States’ ability to… pic.twitter.com/f7iOmtrbtc — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Χτύπημα του Ισραήλ στη Λαττάκεια

Το Ισραήλ από την πλευρά του εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Λαττάκεια της Συρίας νωρίς σήμερα το πρωί προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς, όπως μετέδωσαν συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πλήγμα αυτό είχε στόχο «αποθήκη όπλων», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ισραήλ κατηγορεί τακτικά τη Χεζμπολάχ ότι εισάγει όπλα μέσω της Συρίας.

Εντολές απομάκρυνσης και συγκρούσεις

Το Ισραήλ εξέδωσε πρώτη φορά εντολή εκκένωσης για τη Ναμπατίγια, μία πόλη με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, στις 3 Οκτωβρίου. Τότε ο δήμαρχος της πόλης Άχμεντ Χαλίλ είχε δηλώσει στο Reuters ότι δεν θα εγκαταλείψει τη Ναμπατίγια.

Όταν ρωτήθηκε για το πλήγμα στην πόλη αυτή, ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συνθήκες συγκεκριμένων επιθέσεων, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι η Χεζμπολάχ δρα από περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια αμάχων και στηρίζουν περιορισμένα πλήγματα με στόχο τη σιιτική οργάνωση.

«Προφανώς δεν θέλουμε να βλέπουμε να καταστρέφονται ολόκληρα χωριά. Δεν θέλουμε να βλέπουμε να καταστρέφονται σπίτια αμάχων», πρόσθεσε.

Χθες ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι έβαλε «εναντίον δεκάδων στόχων της Χεζμπολάχ» κοντά στη Ναμπατίγια, προπύργιο αυτού του σιιτικού κινήματος καθώς και της επίσης σιιτικής οργάνωσης Αμάλ, που είναι σύμμαχός του.

Στην Κανά, «περισσότερα από 15 κτήρια καταστράφηκαν εντελώς, μια πραγματική καταστροφή», δήλωσε ένας διασώστης, ο Μοχάμεντ Ιμπραχίμ έπειτα από ισραηλινή επιδρομή.

Ο στρατός του Ισραήλ επεσήμανε ότι κατέστρεψε δίκτυο τούνελ που χρησιμοποιούσε η δύναμη Ραντουάν της Χεζμπολάχ στο κέντρο πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει πολλές εκρήξεις κοντά σε κτήρια. Λιβανέζοι αξιωματούχοι επεσήμαναν ότι το πλήγμα είχε στόχο την πόλη Μχάιμπιμπ.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην πόλη Τάιρ Ντέμπα, κοντά στην Τύρο, προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι σημειώθηκαν επτά αεροπορικές επιδρομές σε διάστημα λιγότερων από 10 λεπτών εναντίον της πόλης Χιάμ, κοντά στα μεθόριο.

Πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας στοχοθέτησαν την επαρχία Χερμέλ και την πόλη Ιαάτ, περίπου επτά χιλιόμετρα από τη Μπααλμπέκ, στην κοιλάδα Μπεκάα.

Χθες ο Λευκός Οίκος επανέλαβε ότι «δήλωσε άμεσα στο Ισραήλ» ότι είναι «αντίθετος» σε πλήγματα εναντίον «πυκνοκατοικημένων περιοχών της Βηρυτού» και του ζήτησε «να μην απειλεί τις ζωές αμάχων», των κυανόκρανων του ΟΗΕ και των Λιβανέζων στρατιωτών.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για «βίαιες μάχες εκ του συστάδην» με Ισραηλινούς στρατιώτες κοντά σε ένα μεθοριακό χωριό. Πρόσθεσε ότι εκτόξευσε για τρίτη φορά μέσα σε 24 ώρες «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον της Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ και ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό άρμα μάχης «με τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο».

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, «περίπου 90 βλήματα» εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εναντίον του Ισραήλ. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα.

Η Unicef χαρακτήρισε «καταστροφή για όλα τα παιδιά του Λιβάνου» την καταστροφή τουλάχιστον «28 εγκαταστάσεων υδροδότησης», που επηρεάζει «περισσότερους από 360.000 ανθρώπους», κυρίως στο νότιο Λίβανο, εκθέτοντας τα παιδιά σε ασθένειες όπως η χολέρα και η ηπατίτιδα.

Εδώ και σχεδόν έναν μήνα τουλάχιστον 1.373 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, σύμφωνα με απολογισμό του AFP με βάση επίσημα στοιχεία. Ο ΟΗΕ έχει μετρήσει σχεδόν 700.000 εκτοπισμένους.

Περίπου 50 Ισραηλινοί, στρατιώτες και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί την ίδια περίοδο.

Πυρά εναντίον της UNIFIL

Η αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι κυανόκρανοί της είδαν ισραηλινό άρμα μάχης να πυροβολεί εναντίον παρατηρητηρίου τους στην περιοχή Κφαρ Κελά. Καταστράφηκαν δύο κάμερες και το παρατηρητήριο υπέστη ζημιές.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι το περιστατικό ερευνάται.

«Οι υποδομές και οι δυνάμεις της UNIFIL δεν είναι στόχος και κάθε παράτυπο περιστατικό θα εξετάζεται ενδελεχώς», τόνισε ο στρατός, ενώ πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ δρα «εδώ και πολλά χρόνια από εγκαταστάσεις που έχει τοποθετήσει μέσα ή δίπλα σε θέσεις της UNIFIL».

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τον ΟΗΕ να μετακινήσει τα μέλη της UNIFIL που είναι ανεπτυγμένα στον νότιο Λίβανο μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε από την πλευρά του, κατά την επίσκεψή του στο βόρειο Ισραήλ κοντά στη μεθόριο, ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.