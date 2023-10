Η αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο προέτρεψε σήμερα τους πολίτες της να οργανώσουν σχέδια για την αναχώρησή τους το συντομότερο δυνατόν όσο είναι ακόμα διαθέσιμες οι συνήθεις εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης, δηλαδή οι εμπορικές πτήσεις.

Σε ειδοποίηση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πολίτες, η αμερικανική πρεσβεία σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν να προχωρήσουν σε σχέδια έκτακτης ανάγκης για επείγουσες καταστάσεις», ανέφερε η πρεσβεία.

US Embassy in Beirut telling Americans to leave Lebanon “as soon as possible while commercial options are still available.” https://t.co/RVV5sFo0mv