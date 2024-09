Λίβανος: Η στιγμή που πύραυλος χτυπά κοντά σε δημοσιογράφο σε ζωντανή σύνδεση

Τη φρίκη του πολέμου μετέδωσε άθελά του και σε ζωντανή σύνδεση ένας δημοσιογράφος στο Λίβανο όταν την ώρα που μετέδιδε ρεπορτάζ, το κτίριο όπου βρισκόταν επλήγη από πύραυλο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για τον δημοσιογράφο Φαντί Μπουντίγια, αρχισυντάκτη του διεθνούς δικτύου Miraya, που πολλοί περιγράφουν σαν μια από τις «φωνές της Χεζμπολάχ». Ο πύραυλος χτύπησε το κτίριο, όπου βρισκόταν ο δημοσιογράφος, στην πόλη πόλη Μπάαλμπεκ του Λιβάνου, ενώ στο βίντεο φαίνεται το δημοσιογράφος να πετάγεται από τη θέση του, την ώρα που συντρίμμια εκτοξεύονται προς την κάμερα.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος δεν επέστρεψε στο πλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λιβανέζος δημοσιογράφος τραυματίστηκε από την έκρηξη.

One of Hezbollah’s top propagandists, Fadi Boudia, was wounded in an Israeli airstrike during a live interview.



Looks like the Hezbollah had a weapons depot near his home pic.twitter.com/vO1QmdYWyz