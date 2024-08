Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μπαράζ 55 ρουκετών κατά του Ισραήλ απαντώντας στην επίθεσή του

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν την Τρίτη (20.08.2024), ως αντίποινα για τις ισραηλινές επιθέσεις στον ανατολικό Λίβανο χτες Δευτέρα.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν μπαράζ ρουκετών σε δύο θέσεις του στρατού του Ισραήλ στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν «σε απάντηση στην επίθεση του ισραηλινού εχθρού στην κοιλάδα Μπεκάα». Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν περίπου 55 βλήματα που περνούσαν από λιβανέζικο έδαφος.

«Μερικά από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν και τα υπόλοιπα έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, προσθέτοντας ότι ορισμένοι από τους πύραυλους είχαν προκαλέσει πυρκαγιές. Ωστόσο δεν έγιναν αναφορές για νεκρούς ή ταυματίες.

Οι τελευταίες επιθέσεις από το κίνημα της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν ήρθαν μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε αποθήκες όπλων βαθιά μέσα στον ανατολικό Λίβανο τη Δευτέρα.

🚨Approx. 55 projectiles were identified crossing from Lebanon.



Some fell in open areas igniting multiple fires in northern Israel. Fire and Rescue Services are currently operating at the scene to extinguish them. pic.twitter.com/Cm6Im41yMR