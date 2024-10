Λίβανος: Με τους επίλεκτους της Division 98 η εισβολή του Ισραήλ – Σε εξέλιξη σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Σε νέα φάση μπήκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς τρία 24ωρα μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο στρατός του Ισραήλ έχει ξεκινήσει χερσαία επίθεση στον Νότιο Λίβανο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα, Τρίτη (01.10.24) ότι σφοδρές μάχες με τη Χεζμπολάχ διεξάγονται στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταχώριση του εκπροσώπου τους Αβιτσάι Αντράι στο X (πρώην Twitter).

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης σήμερα το πρωί λόγο για εκτοξεύσεις βλημάτων από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ αφού στη διάρκεια της νύχτας είχε ανακοινώσει την έναρξη «περιορισμένων χερσαίων επιδρομών» εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Αφού οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν νωρίς το πρωί στη Μέτουλα και την Αβιβίμ, σε καθεμιά απ’ αυτές τις δύο ζώνες «εντοπίσθηκαν βλήματα προερχόμενα από το Λίβανο», αναφέρεται σε στρατιωτικό ανακοινωθέν, σύμφωνα με το οποίο ορισμένα βλήματα «αναχαιτίσθηκαν» και άλλα «έπεσαν» κυρίως σε μη κατοικημένες ζώνες.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages… — Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024

Ποια είναι η 98η Division

Η 98η Division «98η Μεραρχία του Ισραηλινού Στρατού», ένας επίλεκτος σχηματισμός μονάδων αλεξιπτωτιστών και καταδρομέων, ηγήθηκε της ολονύκτιας χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις IDF. Στόχος η διάλυση στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ, σε μία σειρά από χωριά πλησίον της μεθορίου Λιβάνου-Ισραήλ. Η 98η Μεραρχία δρούσε στο παρελθόν στη Λωρίδα της Γάζας για μήνες εν μέσω του πολέμου κατά της Χαμάς.

«Μετά από πολλούς μήνες επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι στρατιώτες της μεραρχίας απέκτησαν δεξιότητες και επιχειρησιακή εμπειρία, μετακινήθηκαν βόρεια και τώρα επιχειρούν στο βόρειο πεδίο αφού έκαναν τις απαραίτητες προσαρμογές για τη μάχη στον Λίβανο» ανέφεραν οι IDF.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης της Χαμάς, της επιστροφής των ομήρων μας στην πατρίδα και της αποκατάστασης της ασφάλειας στο βόρειο Ισραήλ» σημειώνουν, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την προετοιμασία της Division 98 για την έναρξη της εισβολής στον Λίβανο.

After operating in Gaza, where the soldiers of the 98th division gained skills and operational experience, they moved north and are now conducting limited, localized, targeted operations that began last night.



We will continue fighting to achieve all goals of the war including… pic.twitter.com/eoSDaYbRvo — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Απαντήσαμε με πυροβολικό, υποστηρίζει η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της πως στοχοθέτησε ισραηλινά στρατεύματα από την άλλη πλευρά των συνόρων, στη Μέτουλα, με πυρά πυροβολικού, αλλά δεν έκανε καμιά αναφορά στην ανακοίνωση του Ισραήλ πως άρχισε χερσαία επιδρομή στο Λίβανο.

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης η Χεζμπολάχ έβαλε στο στόχαστρο «ισραηλινούς στρατιώτες στην περιοχή Μέτουλα με βλήματα πυροβολικού και πετύχαμε απώλειες».

Για την ώρα οι IDF δεν έχουν σχολιάσει τις αναφορές αυτές και έχουν αρκεστεί να κάνουν λόγο για έναν συναγερμό αεροπορικής επιδρομής στην Μέτουλα όπου εντοπίστηκαν πέντε εκτοξευτές πυραύλων «με ορισμένους εξ αυτών να αναχαιτίστηκαν».

Reuters: Ισραηλινό χτύπημα στοχεύει τον διοικητή της Φατάχ στον Λίβανο

Ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο νωρίς το πρωί της Τρίτης 01/10 είχε ως στόχο τον Μουνίρ Μακντά, διοικητή του λιβανέζικου κλάδου της στρατιωτικής πτέρυγας του παλαιστινιακού κινήματος Φατάχ, της Ταξιαρχίας Μαρτύρων Αλ Άκσα, σύμφωνα με δύο Παλαιστίνιους αξιωματούχους ασφαλείας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του, μεταδίδει το Reuters.

Η επίθεση έπληξε ένα κτήριο στον πολυσύχναστο παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Ain al-Hilweh κοντά στη νότια πόλη της Σιδώνας, ανέφεραν οι πηγές.

⭕A surface-to-air missile launcher storage facility that Hezbollah had positioned approx. 1.5 km from Beirut’s international airport was dismantled in a precise IDF strike.



This infrastructure poses a threat to both the Lebanese and international airspace.



The IDF will… pic.twitter.com/x4TviBeCqE — Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024

Το Ισραήλ χτύπησε εγκατάσταση αποθήκευσης εκτοξευτών πυραύλων που είχε τοποθετήσει η Χεζμπολάχ περίπου 1,5 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Σηματοδοτεί το πρώτο χτύπημα στο στρατόπεδο που είναι το μεγαλύτερο από πολλά παλαιστινιακά στρατόπεδα του Λιβάνου από τότε που ξέσπασαν οι διασυνοριακές εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Η Φατάχ είναι το κύριο παλαιστινιακό εθνικιστικό κίνημα που ιδρύθηκε το 1965 από τον εκλιπόντα ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ. Είναι ένα κοσμικό κόμμα και η μεγαλύτερη από τις διάφορες φατρίες που απαρτίζουν την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι κοιμούνται στους δρόμους στη βόρεια Βηρυτό

Με το Ισραήλ να έχει ξεκινήσει τη χερσαία επιχείρηση στο νότιο Λίβανο, πολίτες και πρόσφυγες φεύγουν μαζικά από τις πληγείσες περιοχές, αναζητώντας καταφύγιο σε πιο ασφαλή σημεία στο βόρειο Λίβανο, ακόμα και στην εμπόλεμη Συρία.

Φωτογραφίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, απεικονίζουν οικογένειες, μανάδες και παιδιά που διέφυγαν από τις ισραηλινές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, να ξεκουράζονται σε δρόμους και πλατείες στη βόρεια Βηρυτό.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters